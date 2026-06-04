Giovane violinista altamurana suona al Quirinale per il 2 giugno

Grande orgoglio per Maddalena Moramarco, quindicenne di Altamura, che ha suonato il suo amato violino nel corso del concerto per la festa del 2 giugno, 80 anni della Repubblica, nella piazza del Quirinale, alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Il concerto, dedicato a "I volti della Repubblica", è stato diretto dal maestro Leonardo De Amicis ed è stato trasmesso su Rai 1. Ha suonato l'Orchestra Sinfonica Nazionale Dei Conservatori e si sono esibiti i cori Laudate Dominum e Jubilus Ensemble.Una bella soddisfazione per la musicista che, sebbene molto giovane, è inserita in buon posizionamento a livello nazionale in graduatoria dell'Onci (Orchestre Nazionali dei Conservatori) ed ha avuto modo di esibirsi come solista in eventi organizzati dalla Nuova Accademia Civera presso la sala del Circolo Unione di Bari adiacente al Teatro Petruzzelli. Inoltre ha partecipato con il ruolo di spalla, in concerti organizzati dal Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari (dove è iscritta) e dall'Orchestra Giovanile Magna Grecia di Taranto in qualità di violinista e violista.Prossima esibizione a Ostuni il 22 luglio organizzato dalla Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal maestro Riccardo Muti.Tanta strada ancora da percorrere ma certamente il talento e l'amore per la musica la sorreggono, verso nuovi traguardi artistici.