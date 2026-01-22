Luca Simone nel team che ha realizzato l'elicottero-drone

C'è anche il lavoro di un ingegnere di Altamura, Luca Simone, nella costruzione di un nuovo tipo di velivolo: l'elicottero-drone. Sarà utilizzato dalla Royal Navy, la marina militare britannica.Simone lavora in Leonardo, la società per azioni italiana a controllo pubblico, attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Un'azienda di importanza mondiale.Come riportato dalla stampa nazionale, la Royal Navy ha presentato il suo primo elicottero autonomo a grandezza naturale, progettato per tracciare sottomarini e svolgere missioni ad alto rischio. Si chiama Proteus, è costruito dal gruppo aerospaziale e di difesa Leonardo nell'ambito di un programma da 80 milioni di dollari in collaborazione con la Marina e il Ministero della Difesa del Regno Unito. L'elicottero-drone si basa su sensori e software di nuova generazione che gli consentono di interpretare l'ambiente circostante e prendere decisioni coordinate con il team di controllo. E' in grado di individuare sommergibili.Per questo progetto Simone e il team italiano hanno lavorato a Yeovil, vicino Bristol, presso la Leonardo UK.In bocca al lupo per il suo futuro e per nuovi traguardi e successi.