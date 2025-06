Giovani talenti crescono: la storia di Graziantonio Perrulli

7 foto Premio al giovane barbiere Graziantonio Perrulli

Classe 2005, figlio d'arte e degno erede della tradizione familiare, Graziantonio Perrulli porta avanti con passione e dedizione la storica barberia di famiglia in via San Tommaso 26 ad Altamura, insieme a suo padre Nino Perrulli. Vantano di un riconoscimento importante come: Eccellenza Italiana.Nonostante la giovane età, Antonio ha già collezionato traguardi di tutto rispetto nel mondo della barberia: il 23 giugno si è qualificato tra i primi posti al prestigioso e importante 5° Challenge Contest Nazionale organizzato dalla FIAM Italia, un riconoscimento che premia talento, tecnica e cura del dettaglio. Il suo percorso formativo è iniziato subito dopo il diploma, conseguito nel 2024, presso la scuola Total Look di Altamura. Antonio subito dopo l'esame di maturità intraprende un altro percorso formativo presso la sezione FIAM di Gravina, dove ha saputo distinguersi fino a conseguire, poche settimane fa, un titolo di Maestro d'Arte Barbiere.Antonio è l'esempio di come passione e sacrificio possano trasformare un mestiere in una vera e propria arte. Un giovane talento altamurano che guarda al futuro, radicato nella tradizione ma con lo sguardo sempre rivolto all'innovazione, pronto a lasciare il segno nel panorama della barberia italiana.