Manutenzione stradale nella Foresta Mercadante

Nella Foresta Mercadante sono iniziati lavori di manutenzione lungo la viabilità interna che, attraversando il Presidio ARIF e l'area dei ristoranti, collega la SP 145 alla Via Santermana. La strada, in parte di competenza del demanio regionale, rappresenta un asse strategico anche per il collegamento delle aree più frequentate della Foresta. Lo ha comunicato il Comune di Cassano delle Murge.L'intervento, avviato da ARIF Puglia, prevede la realizzazione del nuovo manto stradale e comporta temporanee modifiche alla circolazione fino al 15 maggio, nella fascia oraria 7:00 - 17:00. Si tratta di lavori fondamentali per garantire condizioni di sicurezza e una migliore fruizione dell'intero comprensorio.