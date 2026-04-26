Una raccolta firme sulla sicurezza urbana

Il Comitato Costituente "Altamura 77 – Futuro Nazionale con Vannacci" organizza oggi un gazebo informativo con raccolta firme sul tema della sicurezza urbana, in programma dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in Piazza Duomo.L'iniziativa si inserisce nella mobilitazione nazionale promossa dal movimento e sarà dedicata alla presentazione della proposta "Tolleranza Zero", con l'obiettivo di coinvolgere direttamente i cittadini su una questione che incide quotidianamente sulla qualità della vita e sulla percezione di libertà nei territori.Durante la mattinata sarà possibile sottoscrivere la proposta sulla sicurezza, confrontarsi con i referenti locali e approfondire il progetto politico di Futuro Nazionale. L'iniziativa vuole rappresentare un momento di ascolto reale e presenza concreta sul territorio.