Equitazione: trionfa Pasquale Debernardis

E' il cavaliere junior altamurano Pasquale Debernardis ad apporre la propria firma sul "Wall of fame" di Piazza di Siena, prestigioso concorso ippico internazionale tenutosi presso lo splendido scenario di Villa Borghese a Roma che unisce equitazione di alto livello e mondanità.Pasquale ed il suo cavallo Shanghai Odeveld sono stati i mattatori nella tre giorni di gara del Master Silver categoria 125 ; vincitore della gara di venerdì, secondo nella gara di sabato, sesto nella gara inaugurale di giovedì certificano una serie di risultati top per Pasquale al debutto nello scenario più ambito del circuito equestre nazionale. Di particolare rilievo la vittoria nella gara a Fasi Consecutive dimostrando coraggio e sicurezza , qualità che sono state apprezzate anche dal numeroso pubblico presente con applausi meritatissimi e suggellate dallo speaker che a fine gara ha annunciato "formidabile prestazione di Pasquale".L'altro protagonista del Master è Shanghai, giovane cavallo belga di 8 anni che sotto la sella del cavaliere altamurano da nemmeno 6 mesi sta confermando le proprie qualità di forza, tecnica, cuore garantendo una crescita tecnica importante. Pasquale, altamurano doc tesserato presso l'ASD Centro Sport Equestri di Altamura ha costruito questo importante successo con umiltà, sacrificio, determinazione, coraggio e alla costante applicazione., seguito in questo percorso di crescita dall'istruttore-padre Nicola.Tali risultati si auspica possano contribuire oltre che al prestigio della Città di Altamura, anche a stimolare l'interesse dei giovani verso questo sport nobile e sano.