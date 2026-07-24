Disinfestazione notturna
Disinfestazione notturna
La città

Disinfestazione notturna ad Altamura

Le consuete raccomandazioni ai cittadini

Altamura - venerdì 24 luglio 2026 12.29
Nell'ambito dei servizi di igiene pubblica, questa notte si terrà un intervento di disinfestazione nelle periferie, nell'abitato e nei parchi a partire dalle ore 23.30 e fino alle ore 5,30. Le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.

Inoltre si sta tenendo anche il monitoraggio e la derattizzazione sul territorio comunale.
Soccer Altamura maschile: Grimaldi confermato allenatore
24 luglio 2026 Soccer Altamura maschile: Grimaldi confermato allenatore
Murgia bruciata: dichiarare calamità e aiutare le aziende
23 luglio 2026 Murgia bruciata: dichiarare calamità e aiutare le aziende
Riflesso nuovo prefetto di Bari
23 luglio 2026 Riflesso nuovo prefetto di Bari
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
23 luglio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Una comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune
23 luglio 2026 Una comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune
Bruciati i pascoli, dramma per giovane allevatore
22 luglio 2026 Bruciati i pascoli, dramma per giovane allevatore
Scuola IV Novembre: arriva il finanziamento per la sistemazione
22 luglio 2026 Scuola IV Novembre: arriva il finanziamento per la sistemazione
Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
22 luglio 2026 Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
21 luglio 2026 Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
Puglia: trovati i fondi per la protezione civile
21 luglio 2026 Puglia: trovati i fondi per la protezione civile
Caldo: un'altra giornata da bollino rosso
21 luglio 2026 Caldo: un'altra giornata da bollino rosso
Cala il sipario sulla prima edizione di Amura
20 luglio 2026 Cala il sipario sulla prima edizione di Amura
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.