Territorio
Riflesso nuovo prefetto di Bari
La nomina in Consiglio dei Ministri. Attualmente svolge l'incarico ad Avellino
Altamura - giovedì 23 luglio 2026 19.39
Dopo il pensionamento di Francesco Russo, c'è il nuovo prefetto di Bari. Alla guida dell'ufficio territoriale di governo dell'area metropolitana di Bari è stata nominata Rossana Riflesso, barese di 62 anni, attualmente prefetto ad Avellino.
La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Matteo Piantedosi. Nel percorso professionale di Riflesso ci sono numerosi incarichi svolti tra cui anche quello di sub-commissario nel Comune di Altamura e di commissario straordinario a Gravina in Puglia.
Dal 2024 è prefetto di Avellino. In precedenza ha svolto questi incarichi:
La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Matteo Piantedosi. Nel percorso professionale di Riflesso ci sono numerosi incarichi svolti tra cui anche quello di sub-commissario nel Comune di Altamura e di commissario straordinario a Gravina in Puglia.
Dal 2024 è prefetto di Avellino. In precedenza ha svolto questi incarichi:
- dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Vicario coordinatore presso la Prefettura di Bari e diventando responsabile delle varie Aree funzionali.
- dal 2000 al 2017 è stata Commissario del Governo presso le sedi di Barletta-Andria-Trani e Palermo.
- dal 1990 al 2000 ha prestato servizio come Consigliere di Prefettura presso le Prefetture di Belluno, Foggia, Palermo.