Prefetto Riflesso
Prefetto Riflesso
Territorio

Riflesso nuovo prefetto di Bari

La nomina in Consiglio dei Ministri. Attualmente svolge l'incarico ad Avellino

Altamura - giovedì 23 luglio 2026 19.39
Dopo il pensionamento di Francesco Russo, c'è il nuovo prefetto di Bari. Alla guida dell'ufficio territoriale di governo dell'area metropolitana di Bari è stata nominata Rossana Riflesso, barese di 62 anni, attualmente prefetto ad Avellino.

La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Matteo Piantedosi. Nel percorso professionale di Riflesso ci sono numerosi incarichi svolti tra cui anche quello di sub-commissario nel Comune di Altamura e di commissario straordinario a Gravina in Puglia.

Dal 2024 è prefetto di Avellino. In precedenza ha svolto questi incarichi:
  • dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Vicario coordinatore presso la Prefettura di Bari e diventando responsabile delle varie Aree funzionali.
  • dal 2000 al 2017 è stata Commissario del Governo presso le sedi di Barletta-Andria-Trani e Palermo.
  • dal 1990 al 2000 ha prestato servizio come Consigliere di Prefettura presso le Prefetture di Belluno, Foggia, Palermo.
  • Prefetto di Bari
Altri contenuti a tema
All'imprenditrice Rosanna Galantucci il titolo di cavaliere La città All'imprenditrice Rosanna Galantucci il titolo di cavaliere Per l'impegno nell'impresa e nel volontariato
SP27 Tarantina: la Prefettura sollecita la Città Metropolitana Trasporti SP27 Tarantina: la Prefettura sollecita la Città Metropolitana Per ridurre la pericolosità che attraversa Gravina e Altamura
Sicurezza: visita istituzionale del nuovo prefetto di Bari Palazzo di città Sicurezza: visita istituzionale del nuovo prefetto di Bari Al Comune incontri con forze dell'ordine e rappresentanti istituzioni
6 Un autovelox sulla statale 96, Prefetto firma decreto Un autovelox sulla statale 96, Prefetto firma decreto Per un tratto a Modugno. Aggiornato il piano provinciale della sicurezza stradale
Nove consiglieri di opposizione scrivono al Prefetto Politica Nove consiglieri di opposizione scrivono al Prefetto Chiedono interventi per lo stallo amministrativo provocato dalla crisi
1 Bellomo sarà il nuovo prefetto di Bari Bellomo sarà il nuovo prefetto di Bari Decisione del Governo su proposta del ministro dell'Interno
1 Emergenza criminalità: chiesto l’intervento del Prefetto Politica Emergenza criminalità: chiesto l’intervento del Prefetto Da Forza Italia interrogazione al Ministro Minniti
Sicurezza, arriva il progetto strade sicure Forze dell'Ordine Sicurezza, arriva il progetto strade sicure Il prefetto promette l’invio di nuove forze ma in città è allarme criminalità
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
23 luglio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Una comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune
23 luglio 2026 Una comunità energetica rinnovabile promossa dal Comune
Bruciati i pascoli, dramma per giovane allevatore
22 luglio 2026 Bruciati i pascoli, dramma per giovane allevatore
Scuola IV Novembre: arriva il finanziamento per la sistemazione
22 luglio 2026 Scuola IV Novembre: arriva il finanziamento per la sistemazione
Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
22 luglio 2026 Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
21 luglio 2026 Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
Puglia: trovati i fondi per la protezione civile
21 luglio 2026 Puglia: trovati i fondi per la protezione civile
Caldo: un'altra giornata da bollino rosso
21 luglio 2026 Caldo: un'altra giornata da bollino rosso
Cala il sipario sulla prima edizione di Amura
20 luglio 2026 Cala il sipario sulla prima edizione di Amura
Altamura: spenti due incendi
20 luglio 2026 Altamura: spenti due incendi
Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione
19 luglio 2026 Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione
Ondate di calore: una domenica da bollino rosso
18 luglio 2026 Ondate di calore: una domenica da bollino rosso
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.