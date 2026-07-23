Riflesso nuovo prefetto di Bari

dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Vicario coordinatore presso la Prefettura di Bari e diventando responsabile delle varie Aree funzionali.

dal 2000 al 2017 è stata Commissario del Governo presso le sedi di Barletta-Andria-Trani e Palermo.

dal 1990 al 2000 ha prestato servizio come Consigliere di Prefettura presso le Prefetture di Belluno, Foggia, Palermo.

Dopo il pensionamento di Francesco Russo, c'è il nuovo prefetto di Bari. Alla guida dell'ufficio territoriale di governo dell'area metropolitana di Bari è stata nominata Rossana Riflesso, barese di 62 anni, attualmente prefetto ad Avellino.La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Matteo Piantedosi. Nel percorso professionale di Riflesso ci sono numerosi incarichi svolti tra cui anche quello di sub-commissario nel Comune di Altamura e di commissario straordinario a Gravina in Puglia.Dal 2024 è prefetto di Avellino. In precedenza ha svolto questi incarichi: