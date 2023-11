Sicurezza: visita istituzionale del nuovo prefetto di Bari

Questa mattina il Sindaco Vitantonio Petronella ha accolto nel Palazzo di Città il Prefetto di Bari, Francesco Russo, che ha tenuto una visita istituzionale ad Altamura. In sala consiliare, in una riunione coordinata dal presidente del Consiglio comunale Luigi Lorusso, il Prefetto ha incontrato anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e di polizia, i rappresentanti del territorio (il deputato Rossano Sasso e il consigliere regionale Francesco Paolicelli), i consiglieri comunali, gli assessori."Sono stato molto onorato di questa visita istituzionale e ringrazio il Prefetto per l'attenzione - ha commentato il Sindaco -. La sua presenza ad Altamura ben si inserisce nel nostro lavoro di concertazione sulle tematiche di sicurezza e di vivibilità della città. Sicuramente è stato un incontro proficuo, in cui sono state svolte delle riflessioni sulle esigenze a cui prestare maggiore attenzione per valorizzare i punti di forza e migliorare le debolezze nella nostra comunità".All'incontro è intervenuto il deputato Rossano Sasso che si è soffermato sul tema della sicurezza e degli organici delle forze dell'ordine e di polizia. ""Ho accolto - dichiara l'on. Rossano Sasso- insieme al Sindaco di Altamura Antonio Petronella, il Prefetto di Bari Francesco Russo, che ha dimostrato a poche settimane dal suo insediamento grande attenzione e sensibilità per il territorio altamurano, venendo in visita presso la nostra città. Ho ricordato durante il mio saluto in Aula Consiliare come Altamura, la più grande città della provincia di Bari e con un tessuto produttivo tra i più importanti della regione, necessiti di un ulteriore invio di unità di forze dell'ordine per la prevenzione e il contrasto alla criminalità. Sarà mia premura portare sul tavolo del Ministro Piantedosi questa richiesta, contando sulla preziosa collaborazione del Prefetto, perché - conclude Sasso - come detto questa mattina Altamura e gli Altamurani meritano rispetto".