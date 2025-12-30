Finito il compito dei tecnici, sindaco nomina giunta politica

Angela Miglionico, con deleghe "Politiche sociali; Servizi sociali e disabilità; Volontariato e associazionismo; Pari opportunità; Piano sociale di zona";

Tommaso Lorusso, con deleghe "Polizia locale; Lavoro artigianato, commercio ed attività produttive; Tutela dei consumatori; Area mercatale; Zona industriale e Zona Artigianale; Viabilità e trasporti";

Michele Mirgaldi, con deleghe "Lavori pubblici; Attuazione, programmazione e gestione delle risorse comunitaria PNRR; Strutture pubbliche; Centro storico; Sport e tempo libero e rapporti con associazioni; Contratti e appalti";

Alessandro Ragone, con deleghe "Pubblica istruzione; Cultura; Politiche giovanili, Giovani 2030; Edilizia scolastica";

Rosa Monno, con deleghe "Finanza, bilancio e programmazione; Risorse strategiche, finanza e tributi locali; Aziende partecipazioni comunali; Patrimonio; Contenzioso".

Finito il compito dei "tecnici" nominati con la giunta provvisoria, già oggi il sindaco ha azzerato la formazione di governo e ha nominato la nuova giunta di natura politica.Cinque gli assessori nominati oggi, di cui tre sono confermati:Inoltre, il sindaco ha trattenuto a sé le deleghe relative al "Personale, Turismo, Servizi amministrativi e al cittadino, digitalizzazione, marketing territoriale, agricoltura, Patrimonio rurale, igiene urbana, benessere animale, pianificazione e assetto del territorio, servizio urbanistica, Verde pubblico", oltre alle funzioni di Ufficiale di Governo, Stato civile, Anagrafe ed Elettorale". Ha conferito all'Assessore Angela Miglionico, la carica di Vice Sindaco.Inoltre, il Sindaco ha affidato deleghe speciali su specifiche materie a singoli consiglieri. Con decreto 148/2025 assegna al consigliere comunale Nicola Incampo le funzioni delegate in materia di "Comunità ed efficientamento energetico, energie rinnovabili"; mentre con decreto 149/2025 assegna alla consigliera comunale Leonarda Martimucci le funzioni delegate in materia di "Promozione della legalità". I due consiglieri avranno compiti di studio, analisi e verifica, oltre che di funzione propositiva e di consulenza in supporto all'Amministrazione.Questa mattina con decreto n.145 del 30/12/2025, il Sindaco ha azzerato la giunta tecnica, ringraziando i cinque componenti per il lavoro svolto. Il sindaco ha dichiarato: "Oggi desidero esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento per il lavoro svolto ai componenti della Giunta tecnica del comune di Altamura. La responsabilità, la serietà e la competenza con cui loro hanno affrontato questo incarico in un momento di particolare criticità per l'Ente sono state encomiabili. Il loro contributo è stato fondamentale per superare lo stato di emergenza amministrativa che stavamo attraversando. Grazie al loro impegno e alla loro professionalità siamo riusciti ad approvare tutti i provvedimenti urgenti e necessari per garantire la continuità dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini. In particolare, vorrei sottolineare l'importanza dell'approvazione del fondo del salario accessorio del personale - che ha permesso di risolvere la situazione di stallo con le organizzazioni sindacali - il DIP della Discarica ex Tradeco in località "Le Lamie" e lo schema del Bilancio di Previsione 2026-2028. Vi comunico che lo stato emergenziale che ha richiesto la formazione di una Giunta "tecnica" può considerarsi concluso. Ho nominato la nuova Giunta, espressione del rinnovato equilibrio politico che si è venuto a creare. Ringrazio i professionisti l'Avv. Cataldo Balducci, il Dott. Domenico Lagravinese, l'Avv. Donato Viti, la Dott.ssa Irene Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Braccia, a nome di tutta la cittadinanza, per il servizio reso alla nostra comunità in questo delicato frangente".