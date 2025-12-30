Palazzo di città
Finito il compito dei tecnici, sindaco nomina giunta politica
Cinque assessori di cui tre confermati
Altamura - martedì 30 dicembre 2025 19.24
Finito il compito dei "tecnici" nominati con la giunta provvisoria, già oggi il sindaco ha azzerato la formazione di governo e ha nominato la nuova giunta di natura politica.
Cinque gli assessori nominati oggi, di cui tre sono confermati:
Inoltre, il Sindaco ha affidato deleghe speciali su specifiche materie a singoli consiglieri. Con decreto 148/2025 assegna al consigliere comunale Nicola Incampo le funzioni delegate in materia di "Comunità ed efficientamento energetico, energie rinnovabili"; mentre con decreto 149/2025 assegna alla consigliera comunale Leonarda Martimucci le funzioni delegate in materia di "Promozione della legalità". I due consiglieri avranno compiti di studio, analisi e verifica, oltre che di funzione propositiva e di consulenza in supporto all'Amministrazione.
Questa mattina con decreto n.145 del 30/12/2025, il Sindaco ha azzerato la giunta tecnica, ringraziando i cinque componenti per il lavoro svolto. Il sindaco ha dichiarato: "Oggi desidero esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento per il lavoro svolto ai componenti della Giunta tecnica del comune di Altamura. La responsabilità, la serietà e la competenza con cui loro hanno affrontato questo incarico in un momento di particolare criticità per l'Ente sono state encomiabili. Il loro contributo è stato fondamentale per superare lo stato di emergenza amministrativa che stavamo attraversando. Grazie al loro impegno e alla loro professionalità siamo riusciti ad approvare tutti i provvedimenti urgenti e necessari per garantire la continuità dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini. In particolare, vorrei sottolineare l'importanza dell'approvazione del fondo del salario accessorio del personale - che ha permesso di risolvere la situazione di stallo con le organizzazioni sindacali - il DIP della Discarica ex Tradeco in località "Le Lamie" e lo schema del Bilancio di Previsione 2026-2028. Vi comunico che lo stato emergenziale che ha richiesto la formazione di una Giunta "tecnica" può considerarsi concluso. Ho nominato la nuova Giunta, espressione del rinnovato equilibrio politico che si è venuto a creare. Ringrazio i professionisti l'Avv. Cataldo Balducci, il Dott. Domenico Lagravinese, l'Avv. Donato Viti, la Dott.ssa Irene Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Braccia, a nome di tutta la cittadinanza, per il servizio reso alla nostra comunità in questo delicato frangente".
Cinque gli assessori nominati oggi, di cui tre sono confermati:
- Angela Miglionico, con deleghe "Politiche sociali; Servizi sociali e disabilità; Volontariato e associazionismo; Pari opportunità; Piano sociale di zona";
- Tommaso Lorusso, con deleghe "Polizia locale; Lavoro artigianato, commercio ed attività produttive; Tutela dei consumatori; Area mercatale; Zona industriale e Zona Artigianale; Viabilità e trasporti";
- Michele Mirgaldi, con deleghe "Lavori pubblici; Attuazione, programmazione e gestione delle risorse comunitaria PNRR; Strutture pubbliche; Centro storico; Sport e tempo libero e rapporti con associazioni; Contratti e appalti";
- Alessandro Ragone, con deleghe "Pubblica istruzione; Cultura; Politiche giovanili, Giovani 2030; Edilizia scolastica";
- Rosa Monno, con deleghe "Finanza, bilancio e programmazione; Risorse strategiche, finanza e tributi locali; Aziende partecipazioni comunali; Patrimonio; Contenzioso".
Inoltre, il Sindaco ha affidato deleghe speciali su specifiche materie a singoli consiglieri. Con decreto 148/2025 assegna al consigliere comunale Nicola Incampo le funzioni delegate in materia di "Comunità ed efficientamento energetico, energie rinnovabili"; mentre con decreto 149/2025 assegna alla consigliera comunale Leonarda Martimucci le funzioni delegate in materia di "Promozione della legalità". I due consiglieri avranno compiti di studio, analisi e verifica, oltre che di funzione propositiva e di consulenza in supporto all'Amministrazione.
Questa mattina con decreto n.145 del 30/12/2025, il Sindaco ha azzerato la giunta tecnica, ringraziando i cinque componenti per il lavoro svolto. Il sindaco ha dichiarato: "Oggi desidero esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento per il lavoro svolto ai componenti della Giunta tecnica del comune di Altamura. La responsabilità, la serietà e la competenza con cui loro hanno affrontato questo incarico in un momento di particolare criticità per l'Ente sono state encomiabili. Il loro contributo è stato fondamentale per superare lo stato di emergenza amministrativa che stavamo attraversando. Grazie al loro impegno e alla loro professionalità siamo riusciti ad approvare tutti i provvedimenti urgenti e necessari per garantire la continuità dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini. In particolare, vorrei sottolineare l'importanza dell'approvazione del fondo del salario accessorio del personale - che ha permesso di risolvere la situazione di stallo con le organizzazioni sindacali - il DIP della Discarica ex Tradeco in località "Le Lamie" e lo schema del Bilancio di Previsione 2026-2028. Vi comunico che lo stato emergenziale che ha richiesto la formazione di una Giunta "tecnica" può considerarsi concluso. Ho nominato la nuova Giunta, espressione del rinnovato equilibrio politico che si è venuto a creare. Ringrazio i professionisti l'Avv. Cataldo Balducci, il Dott. Domenico Lagravinese, l'Avv. Donato Viti, la Dott.ssa Irene Di Mauro e la Dott.ssa Valentina Braccia, a nome di tutta la cittadinanza, per il servizio reso alla nostra comunità in questo delicato frangente".