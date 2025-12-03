Palazzo di Città
Politica

Verifica politica: azzerata la giunta comunale

Decreto del sindaco dopo le ultime vicende

Altamura - mercoledì 3 dicembre 2025 13.48
Comunicato dell'Amministrazione comunale

Con decreto n. 140 di oggi, il sindaco Vitantonio Petronella ha azzerato la giunta comunale.

Il provvedimento è stato firmato dopo aver svolto una complessa attività di analisi sugli obiettivi del programma di mandato e sulle nuove diverse problematiche presenti sul territorio e dopo aver constatato che si rende necessaria un'azione di governo che possa garantire unità di intenti, equilibrio politico e stabilità nel governo della città. Alla luce degli ultimi eventi amministrativi, il sindaco ha stabilito di revocare gli incarichi ai cinque assessori nell'ottica di un effettivo rilancio dell'azione politico-amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi delle linee di mandato.
  • Giunta Comunale Altamura
  • Vitantonio Petronella
