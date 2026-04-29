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Asilo nido comunale: avviso per le iscrizioni

Domande da presentare entro il 29 maggio

Altamura - mercoledì 29 aprile 2026 9.17 Comunicato Stampa
Si sono aperti i termini per presentare le domande di ammissione all'anno educativo 2026/2027 nell'Asilo Nido comunale "Margherita della Lena", in Via Gravina. Lo hanno comunicato il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessora ai servizi sociali Angela Miglionico.

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Esso concorre, in collaborazione con le famiglie, alla crescita e alla formazione dei minori, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa, e rappresenta uno strumento di supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La domanda di ammissione, compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la potestà sul minore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, potrà essere presentata dal 27/04/2025, entro e non oltre le ore 12 del 29/05/2025. I requisiti per le domande e le modalità di presentazione sono indicate nell'avviso pubblicato sul portale del Comune.
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