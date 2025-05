Asilo nido comunale: avviso per presentare le domande

Dal 26 maggio al 20 giugno 2025 sarà possibile presentare le manifestazioni di interesse per l'ammissione al servizio educativo dell'asilo nido comunale in via Gravina, per l'anno scolastico 2025/2026. Lo riferiscono in una nota stampa il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessora alle politiche sociali Angela Miglionico.L'asilo nido o nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L'asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.I requisiti per le domande e le modalità di presentazione sono indicate nell'avviso, redatto a cura dell'ufficio del Piano sociale di zona e disponibile sul sito del Comune.La domanda di ammissione, compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la potestà sul minore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, potrà essere presentata presso lo sportello dei "Punti di facilitazione" di via Londra (Centro Polivalente per minori); presso lo sportello dei "Punti di facilitazione" Viale Martiri del 1799, 5A (Centro Sociale Polivalente per Anziani "Simone Viti Maino"); accedendo tramite SPID o CIE allo sportello telematico del Comune, disponibile sul sito del Comune.L'asilo nido comunale osserva gli orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 15.30 e il sabato dalle 7.30 alle 12.30.