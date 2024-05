Asilo nido comunale, aperti i termini per le domande

Sono aperti i termini per presentare la "manifestazione di interesse" per l'iscrizione, nell'anno 2024/2025, al servizio educativo dell'Asilo nido comunale rivolto a bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni di età. L'asilo nido costituisce un servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Le domande di iscrizione possono essere presentate entro la scadenza delle ore 12 del 30 giugno 2024.L'asilo nido comunale è ubicato in via del Papavero (via Gravina). Il Comune Altamura (capofila del Piano di zona) ha comunicato che sul portale istituzionale - www.comune.altamura.ba.it - sono disponibili l'avviso e il modulo per l'iscrizione.Sono circa 45 i bambini e le bambine che frequentano l'asilo nido comunale.