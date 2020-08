Asilo nido comunale, aperte le iscrizioni

È stato pubblicato sul sito web del Comune di Altamura l'avviso pubblico per l'iscrizione all'asilo nido comunale per l'anno scolastico 2020/2021.L'asilo nido comunale che ha sede in via Gravina è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, già attivato lo scorso anno, aperto alle bambine ed ai bambini del Comune di Altamura e dell'Ambito Territoriale. Favorisce la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.Saranno ammessi a fruire del servizio i bambini che al 31/12/2020 abbiano un'età compresa fra i 3 ed i 36 mesi le cui famiglie risiedano o prestino attività lavorativa stabile ad Altamura.Saranno ammessi 45 bambini che frequenteranno le nuove sezioni così articolate:1. Sezione piccoli bambini di età compresa fra 3 mesi e 12 mesi.2. Sezione medi bambini di età compresa fra 12 mesi e 24 mesi.3. Sezione grandi bambini di età compresa fra 24 mesi e 36 mesi.Hanno priorità di ammissione al servizio i bambini che hanno usufruito del servizio durante lo scorso anno scolastico. L'asilo nido sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 17:30 con erogazione del servizio mensa.L'inizio delle attività e la loro continuità saranno regolati e disciplinati da eventuali decreti ministeriali in materia di prevenzione e contenimento del COVID-19. La domanda dovrà essere presentata entro le 12:00 del 31/08/2020, secondo le modalità indicate sul portale del Comune.