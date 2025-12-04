Consiglio comunale
Politica

Polis 2030 attacca l'amministrazione: "Liberare la città"

Conferenza di cinque consiglieri comunali, pronti a raccogliere le firme

Altamura - giovedì 4 dicembre 2025 21.00
I gruppi di opposizione consiliare di Altamura (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Innoviamo e Riformisti per Moramarco) hanno tenuto una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune per fare il punto sulla situazione politica che vede la maggioranza in difficoltà in consiglio comunale e con la giunta azzerata ieri con decreto del sindaco Vitantonio Petronella. Per Polis 2030 la maggioranza guidata dal sindaco Petronella ha "irrimediabilmente perso i numeri e la credibilità per poter continuare a governare Altamura".

Alla conferenza hanno partecipato i consiglieri Gianfranco Berloco (Fratelli d'Italia), Onofrio Gallo e Giandomenico Marroccoli (Forza Italia), Giovanni Moramarco (candidato sindaco della coalizione), Giovanni Saponaro (Innoviamo - candidato con la Lega alle elezioni regionali).

I consiglieri hanno chiesto le dimissioni del sindaco Petronella e hanno avuto un giudizio molto negativo sull'operato dell'amministrazione facendo appello a "liberare la città". Hanno anche dichiarato la loro volontà di dimettersi e di raccogliere altre 8 firme necessarie a raggiungere il numero minimo di 13 per poter consentire lo scioglimento dell'organo consiliare; in mancanza di 13 firme, le dimissioni dell'opposizione non porterebbero a chiudere il mandato ma avrebbe come conseguenza solo la sostituzione nell'assise dei cinque rappresentanti dell'opposizione.

Inoltre i consiglieri hanno fatto chiarezza sulle elezioni regionali. Moramarco ha duramente condannato i trasformismi.
