Nessun avvicinamento del sindaco al centrodestra

Non c'è alcun avvicinamento del sindaco Antonio Petronella al centrodestra. Arrivano le smentite ad alcune voci che circolavano in ambienti politici. Voci alimentate probabilmente in vista del consiglio comunale di lunedì 2 febbraio in cui si discuterà la mozione di sfiducia presentata da 12 consiglieri.Il sindaco conferma la sua collocazione civica. "Apprendo da notizie di stampa di un mio ipotetico passaggio al partito di Fratelli d'Italia - ha dichiarato Petronella - in cambio di "ipotecare il suo secondo mandato come primo cittadino". Niente di più falso! Non ho mai reso alcuna intervista o dichiarazione sull'argomento. La mia coalizione si è sempre contraddistinta per un marcato profilo civico, tanto che nessun partito ha presentato liste a sostegno del sottoscritto con simboli. Pertanto, rimetto ai mittenti queste fantasiose ricostruzioni o riposizionamenti, mantenendo la posizione civica che dall'inizio della mia discesa in campo ho scelto e continuo a scegliere".I consiglieri di Forza Italia, Giandomenico Marroccoli e Onofrio Gallo, confermano la linea ferma dell'opposizione. "Forza Italia Altamura ritiene necessario ribadire con chiarezza e senso di responsabilità la propria posizione politica rispetto all'attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Petronella - riporta un comunicato -. Il movimento conferma di non far parte della maggioranza, di non garantire alcun sostegno politico o amministrativo e di collocarsi in maniera coerente e convinta all'opposizione di un'amministrazione che rappresenta un progetto politico riconducibile all'area di sinistra, rispetto al quale Forza Italia non si è mai riconosciuta e non potrà mai riconoscersi. In questa direzione, Forza Italia Altamura annuncia il proprio voto favorevole alla mozione di sfiducia, della quale è promotrice insieme ad altre forze politiche, ritenendo conclusa l'esperienza amministrativa del sindaco Petronella, che non potrà in alcun modo rappresentare Forza Italia in alcuna futura ipotesi di governo della città"."La nostra posizione è chiara e coerente - aggiungono - Forza Italia non entrerà in maggioranza né offrirà alcun tipo di supporto a questa amministrazione. Il sindaco Petronella è espressione di un progetto politico di sinistra che non ci appartiene e che riteniamo non rispondente alle esigenze di Altamura. Forza Italia Altamura lavorerà quindi con responsabilità e determinazione, dialogando con tutte le forze politiche affini per dare vita a un percorso unitario del centrodestra, nell'interesse esclusivo della città e dei cittadini".