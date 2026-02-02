Opposizione in presidio in consiglio comunale

I consiglieri comunali di opposizione hanno avviato un presidio permanente in aula consiliare dopo che la seduta convocata per la discussione della mozione di sfiducia al Sindaco è risultata deserta per l'assenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e della maggioranza.Nella giornata odierna è stato formalmente richiesto l'intervento del Prefetto di Bari a fronte della paralisi dei lavori del Consiglio comunale.