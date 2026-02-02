Palazzo di Città
Palazzo di Città
Politica

Opposizione in presidio in consiglio comunale

Chiesto intervento Prefetto: "Assise bloccata"

Altamura - lunedì 2 febbraio 2026 15.09 Comunicato Stampa
I consiglieri comunali di opposizione hanno avviato un presidio permanente in aula consiliare dopo che la seduta convocata per la discussione della mozione di sfiducia al Sindaco è risultata deserta per l'assenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e della maggioranza.

Nella giornata odierna è stato formalmente richiesto l'intervento del Prefetto di Bari a fronte della paralisi dei lavori del Consiglio comunale.
