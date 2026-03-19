Consiglio comunale: non passa la mozione di sfiducia

Si è svolta ieri una riunione del consiglio comunale che aveva all'ordine del giorno la mozione di sfiducia presentata dai 12 consiglieri di opposizione al presidente dell'assise Luigi Lorusso. Si è tenuta un'ampia discussione tra opposizione e maggioranza sull'istanza che è stata depositata dopo i due consigli comunali su un'altra mozione di sfiducia, quella al sindaco, che non si sono celebrati a febbraio per mancanza del numero legale.Lorusso, presente in aula, ha risposto ai consiglieri su tutte le osservazioni formulate, difendendo il suo operato di presidente.Non sono bastati i dodici voti dell'opposizione per approvare la mozione di sfiducia perché occorreva la maggioranza dei due terzi. Al momento del voto la maggioranza ha lasciato l'aula. Esito della votazione: 12 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto.All'inizio della seduta è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus-Covid visto che ieri ricorreva la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus", istituita con la Legge n. 35/2021. In segno di omaggio verso tutte le vittime, su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ieri le bandiere sono esposte a mezz'asta sulla facciata del Palazzo di Città.