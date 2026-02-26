Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni

Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria oggi e domani (di pomeriggio) e sabato (alle ore 9) per la sessione ordinaria di bilancio di previsione 2026-2028. Una seduta che arriva pochi giorni dopo quella andata a vuoto sulla mozione di sfiducia presentata dall'opposizione (12 consiglieri). Stavolta, però, è la maggioranza che ha interesse a garantire il numero legale per l'approvazione dei provvedimenti.Gli schemi di bilancio sono stati presentati alle associazioni e ai cittadini tempo fa (nella foto). Dall'incontro è emerso che la fiscalità locale resta invariata. Infatti per le aliquote di Imu e addizionale comunale Irpef, come anche il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il canone mercatale, resta tutto immutato. Per la Tari, si attende il piano economico-finanziario che compete all'Ager Puglia, l'agenzia regionale di gestione dei rifiuti.Estraendo alcune macro-voci, complessivamente il Programma triennale delle opere pubbliche ammonta a circa 74 milioni di euro di cui 63,3 milioni con finanziamenti esterni e 10,7 milioni con fondi comunali. Nel triennio la spesa per politiche sociali ammonta a 34,7 milioni di euro. Il lavoro di recupero dell'evasione fiscale consentirà un'entrata stimata di 1.595.000 euro con riferimento a Imu e Tari. Per l'Amministrazione comunale la lotta all'evasione fiscale è attività preminente al fine di garantire equità tra i contribuenti.