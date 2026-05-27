Cultura della donazione: protocollo d'intesa tra Comune e Admo

Domani (giovedì 28 maggio 2026), alle ore 17, nel Palazzo di Città sarà firmato un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale di Altamura e l'ADMO (Associazione donatori midollo osseo) della Puglia. L'intesa ad Altamura è la prima attuazione in un Comune della nostra regione in base al protocollo già firmato tra ADMO Puglia e ANCI Puglia.L'obiettivo principale è "promuovere, sostenere e sviluppare iniziative di informazione volte alla crescita, nella popolazione della cultura del volontariato in genere e della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, quale atto di partecipazione alla vita sociale ed educazione alla solidarietà; in particolare andrà incentivata la cultura della donazione con iniziative volte all'adesione degli Amministratori locali e dei dipendenti per invitarli a iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo".Il Comune di Altamura si impegna a trasmettere una lettera di invito ai giovani maggiorenni per sensibilizzare alla possibilità di diventare potenziali donatori di midollo osseo, secondo la campagna dell'ADMO "Il tipo giusto".Al momento della firma saranno presenti 23 ragazzi maggiorenni dell'ITES Genco a cui verrà notificato formalmente la tessera elettorale, insieme alla lettera di auguri del sindaco Vitantonio Petronella. Per l'Admo il protocollo sarà firmato dalla presidente regionale Maria Stea e interverrà il referente di Altamura Nicola Corrado Salati che presenterà i risultati cittadini delle attività di sensibilizzazione.