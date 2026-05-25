8 foto Lo spettacolo teatrale “Sfumature manzoniane”

Social Video 5 minuti Un successo lo spettacolo teatrale “Sfumature manzoniane”

Lo spettacolo teatrale "Sfumature manzoniane", interpretato dagli alunni delle classi 5C e 5D del 2° C.D. Garibaldi di Altamura, ha emozionato e divertito il pubblico con recitazione, danza e momenti esilaranti. I ragazzi si sono esibiti con grande talento, ricevendo una calorosa standing ovation finale.L'evento ha concluso i percorsi laboratoriali dedicati all'espressione teatrale del Piano Estate 2025/26, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), nell'ambito del Programma Nazionale "Scuola e Competenze" 2021-2027.Ringraziamenti sono stati rivolti all'esperta Marilena Piglionica, agli insegnanti tutor, alle famiglie, agli sponsor ed a tutto il personale scolastico che ha contribuito alla riuscita della serata.Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Emmanuella Lorusso, che ha manifestato orgoglio e gratitudine per la bellissima conclusione di un progetto che ha saputo coinvolgere e entusiasmare tutti, lasciando un ricordo prezioso nella comunità scolastica.