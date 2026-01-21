Incontro informativo
Incontro informativo
Pubbliredazionale

Incontro informativo con la Dirigente Scolastica del secondo circolo didattico "Garibaldi".

Data: Lunedì 26 gennaio dalle ore 17:00

Altamura - mercoledì 21 gennaio 2026 10.01
La Dirigente Scolastica del Secondo Circolo Didattico "Garibaldi" di Altamura, la dottoressa Emmanuela Lorusso, invita tutti i genitori interessati alle iscrizioni alle prime classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a partecipare a un incontro informativo e di confronto che si terrà presso la Sala teatro del plesso 'Aldo Moro' lunedì 26 gennaio dalle ore 17:00.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per chiarire dubbi, ricevere informazioni e conoscere le prospettive del prossimo anno scolastico.

Scuola storica del territorio, il Circolo "Garibaldi" prosegue il proprio cammino educativo con uno sguardo rivolto al futuro, coniugando la tradizione e le radici storiche con le trasformazioni e le sfide della società contemporanea.
