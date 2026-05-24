Bottiglie in vetro
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Palazzo di città

Ordinanza sulla vendita per asporto di bottiglie in vetro

Anche quest'anno c'è il divieto per fasce orarie e luoghi

Altamura - domenica 24 maggio 2026 10.00 Comunicato Stampa
Per esigenze di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia del decoro urbano, il sindaco Vitantonio Petronella ha firmato anche quest'anno un'ordinanza in materia di vendita per asporto e consumo su aree pubbliche di bevande e alimenti in contenitori di vetro.

Con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2026, è fatto "divieto assoluto di effettuare la vendita "per asporto" (trasportare fuori dai luoghi di vendita) dalle ore 19:00 e sino alla chiusura dei rispettivi esercizi, da parte dei titolari di pubblici esercizi di tipo "A – B – C" di cui all'art 5 della Legge 28.08.1991 n. 287 agli esercizi di vicinato (esercizi commerciali), ai distributori automatici H24, nonché ai venditori su aree pubbliche e itineranti (ambulanti) del Centro Storico di Altamura, di alimenti o bevande in contenitori di vetro".

Il divieto non si applica quando la somministrazione è effettuata per clienti serviti ai tavoli esterni situati nei dehors autorizzati.

E' anche vietato il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro su aree pubbliche o aperte al pubblico del centro storico di Altamura.
  • Ordinanza
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