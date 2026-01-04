Mercato in via Manzoni
Mercato in via Manzoni
La città

Oggi un mercato straordinario in via Manzoni

Autorizzato per il periodo festivo

Altamura - domenica 4 gennaio 2026
Con ordinanza comunale, in occasione delle festività sono state autorizzate due giornate straordinarie di domenica per lo svolgimento del del mercato settimanale di via Manzoni (operante nel settore non alimentare), garantendo pari opportunità agli operatori dei due turni. Oggi si tiene il secondo mercato (per gli operatori del turno A) mentre il 28 dicembre si è tenuto per il turno B.

Infatti il mercato si svolge con alternanza dei commercianti ambulanti, divisi a metà, nella parte finale di via Manzoni ed in alcune strade limitrofe.

L'istituzione dei mercati straordinari è avvenuta anche negli scorsi anni e il loro svolgimento è stato richiesto dalle organizzazioni di categoria; inoltre risponde a criteri di pubblico interesse per numerosi cittadini impossibilitati a frequentare i mercati nei giorni feriali.
  • Mercato
  • Ordinanza
  • Via Manzoni
