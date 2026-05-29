Completati i lavori in corso Federico II

Si sono conclusi i lavori in corso Federico II di Svevia. Tutti i cantieri e le delimitazioni sono stati rimossi e quindi il corso è ora libero in tutta la sua lunghezza.I lavori sono stati realizzati con l'appalto per la sistemazione dei sottoservizi (acqua, fogna, ecc.) e per la ripavimentazione in pietra del corso Federico II di Svevia e delle piazze annesse. Si tratta di un PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5, Componente 2, Intervento 2:1. Oltre al corso, i lavori hanno interessato anche le piazze Repubblica, Municipio e Duomo con la scelta di un tipo di basolato uniforme in pietra di Minervino Murge.Questo intervento è stato progettato e realizzato perché la precedente pavimentazione, con un altro tipo di pietra, era ormai disconnessa in più punti e periodicamente era necessario sostituire le basole rotte.