Ferrovie Appulo Lucane
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Trasporti

Ferrovie Appulo Lucane: nuovi servizi su smartphone

Per pagare il biglietto e per l'App

Altamura - martedì 26 maggio 2026 15.37
Nel corso di una conferenza stampa, a Bari, sono stati presentati il servizio Fal Tap&Go, che consente di viaggiare su treni e autobus di Ferrovie Appulo Lucane acquistando i biglietti direttamente in stazione e a bordo degli autobus con smartphone o carta contactless, e la nuova APP Fal completamente rinnovata e resa più efficiente ed accessibile.

Con Fal Tap&Go è possibile viaggiare su treni e autobus di Ferrovie Appulo Lucane acquistando i biglietti direttamente ai tornelli ed ai POS delle stazioni ed a bordo degli autobus, avvicinando ai lettori una carta contactless o uno smartphone abilitato. In treno: basta avvicinare carta o smartphone ai tornelli o ai lettori POS allocati in prossimità dei binari. Il primo TAP va fatto alla stazione di partenza ed il secondo TAP alla stazione di arrivo. La tariffa viene calcolata in base al percorso. In autobus: salendo a bordo si seleziona la destinazione, si avvicina carta o smartphone al lettore e il sistema calcola automaticamente la tariffa.
Il servizio è attivo su tutti gli autobus e nelle stazioni/fermate di Puglia e Basilicata con l'esclusione, al momento, delle seguenti stazioni/fermate: Mellitto, Pescariello, Marinella, Irsina, Genzano di Lucania, Tarantella, Acerenza, Pietragalla, San Nicola, Avigliano Lucania, Tiera, Potenza Macchia Romana, Moccaro.

Nuova App Fal: più semplice, intuitiva ed efficiente; è un vero e proprio hub per la ricerca delle corse, l'acquisto dei biglietti e la gestione degli abbonamenti. L'integrazione con il servizio Fal Maps - l'innovativo sistema informativo di Ferrovie Appulo Lucane accessibile tramite QR Code in ogni stazione e fermata – comprende la sezione "Tempo reale", anch'essa rinnovata, che permette di monitorare in diretta gli orari di arrivo e partenza di treni e bus da ogni stazione/fermata. Sviluppata secondo i più moderni criteri di accessibilità digitale e integrata anche con il nuovo servizio FAL Tap&Go.
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