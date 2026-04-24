Stazione FAL
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Trasporti

FAL: più sicurezza ai passaggi a livello

Installati nuovi impianti

Altamura - venerdì 24 aprile 2026 Comunicato Stampa
Ferrovie Appulo Lucane continua ad investire sulla sicurezza ferroviaria per garantire agli utenti servizi di TPL sempre più moderni e tecnologici.

Grazie alla continua e consueta sinergia con la Regione Puglia ed il MIT, l'Azienda sta realizzando un progetto finanziato con 2,2 milioni di euro di Fondi nazionali per l'installazione di un moderno sistema di sensori con tecnologia laser in corrispondenza di 7 passaggi a livello della tratta Modugno - Altamura sui 16 complessivi della linea Bari – Matera Sud.

Da lunedì 20 aprile il sistema Pai – PL (Protezione Automatica Integrativa Passaggi a Livello) è già attivo su 3 passaggi a livello: uno a Grumo Appula (km 21+514) ed altri due ad Altamura (km 46+859 e di km 47+430); entro luglio prossimo sarà installato su altri 4 passaggi a livello, 3 a Modugno (alle progressive km 10+943, km 11+828, km 12+880) ed 1 a Palo del Colle (km 14+545).

Gli impianti (progettati e realizzati dalla Società Eredi Giuseppe Mercuri S.p.A) tramite i sensori con tecnologia laser installati in corrispondenza dei passaggi a livello, sono in grado di rilevare eventuali ostacoli presenti sui binari, anche eventualmente comparsi dopo la chiusura delle sbarre, e di inviare un alert. Ciò, naturalmente, aumenta il livello di sicurezza per i viaggiatori, ma anche per i cittadini, specie in corrispondenza di quei passaggi a livello che insistono nei centri urbani.

Attualmente sull'intera linea Bari – Matera, Fal ha 16 passaggi a livello che si ridurranno a 6 entro il 2029. A luglio prossimo, infatti ne saranno eliminati 3 (uno a Bari Santa Caterina e 2 a Palo del Colle); altri 4 saranno soppressi entro il 2028 in coincidenza con i lavori di raddoppio ferroviario Palo – Grumo e Grumo – Toritto; mentre è prevista quella di altri 2 passaggi a livello di Altamura e di 1 a Matera Venusio (entro il 2029).
Contestualmente a questi ulteriori interventi tecnologici, l'Azienda sta quindi procedendo alla graduale soppressione dei passaggi a livello per garantire maggiore sicurezza ferroviaria e benefici sui tempi di percorrenza.
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