Treno FAL
Treno FAL
Trasporti

Sciopero trasporti, lunedì possibili disagi

Per treni e autobus delle Ferrovie appulo lucane

Puglia - giovedì 18 settembre 2025 21.13
Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane lunedì 22 settembre: le organizzazioni sindacali Unione Sindacale Di Base (Usb) di Puglia e di Basilicata hanno comunicato l'adesione allo Sciopero generale della durata 24 ore, per l'intera giornata di lavoro per tutte le categorie pubbliche e private.

Di seguito le motivazioni dello sciopero: l'aggravarsi della situazione umanitaria a Gaza; il blocco degli aiuti umanitari; la questione della missione umanitaria mondiale "Global Sumud Flotilla"; la posizione del Governo italiano e dell'Unione Europea che non impongono sanzioni adeguate alla gravità della situazione. Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.
  • Ferrovie Appulo Lucane
  • Sciopero
Altri contenuti a tema
FAL: a breve riprende circolazione treni fra Altamura e Matera FAL: a breve riprende circolazione treni fra Altamura e Matera A partire dal 15 settembre
Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane Modifica del percorso
FAL: rinnovata la stazione di Altamura FAL: rinnovata la stazione di Altamura Completati gli interventi di miglioramento
13 Conclusi i lavori, venerdì s'inaugura stazione FAL rimessa a nuovo La città Conclusi i lavori, venerdì s'inaugura stazione FAL rimessa a nuovo Effettuati interventi di ristrutturazione
Sistemazione aree della stazione, via libera al finanziamento Palazzo di città Sistemazione aree della stazione, via libera al finanziamento Nell'ambito della Strategia urbana territoriale
Treni FAL: novità importante per i viaggiatori Treni FAL: novità importante per i viaggiatori Per tre mesi interruzione tra Bari centrale e Bari scalo
FAL: dal 5 maggio linea ferroviaria con Matera chiusa per lavori FAL: dal 5 maggio linea ferroviaria con Matera chiusa per lavori Servizio sostitutivo con autobus
Treni e bus: possibili disagi per sciopero Treni e bus: possibili disagi per sciopero Avviso delle ferrovie Appulo Lucane
Truffe agli anziani, tenere alta la guardia
19 settembre 2025 Truffe agli anziani, tenere alta la guardia
Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio
18 settembre 2025 Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio
Completati i lavori del palazzetto in via Manzoni e dello skate park
18 settembre 2025 Completati i lavori del palazzetto in via Manzoni e dello skate park
Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici
17 settembre 2025 Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici
Scontro frontale fra due auto sullo "stradone "
17 settembre 2025 Scontro frontale fra due auto sullo "stradone"
Facilitazione digitale: primo bilancio per la rete di sportelli
17 settembre 2025 Facilitazione digitale: primo bilancio per la rete di sportelli
Elezioni regionali a novembre, si attende decreto
16 settembre 2025 Elezioni regionali a novembre, si attende decreto
Prima giornata di memoria degli internati militari italiani
16 settembre 2025 Prima giornata di memoria degli internati militari italiani
Servizio civile agricolo, progetti anche ad Altamura
16 settembre 2025 Servizio civile agricolo, progetti anche ad Altamura
Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza
15 settembre 2025 Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza
Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura
15 settembre 2025 Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura
Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari
15 settembre 2025 Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.