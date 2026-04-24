Vertenza Natuzzi
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Scuola e Lavoro

Natuzzi: ministro Urso convoca vertice a Roma

Vanno avanti gli scioperi e le manifestazioni sindacali

Altamura - venerdì 24 aprile 2026 9.00
Martedì 28 aprile il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, incontrerà i rappresentanti delle regioni Puglia e Basilicata per discutere della vertenza Natuzz, ''al fine di coordinare un'azione sinergica delle istituzioni nella gestione della crisi aziendale.

Continuano oggi gli scioperi:
Jesce 2 (Santeramo) dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00;
Graviscella (Altamura) dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00;
Centrale Ps dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00;
Centro Logistico La Martella dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00.

Gli scioperi sono finalizzati a difendere la produzione del Mobile imbottito nel territorio murgiano.
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