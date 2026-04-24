Natuzzi: ministro Urso convoca vertice a Roma

Martedì 28 aprile il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, incontrerà i rappresentanti delle regioni Puglia e Basilicata per discutere della vertenza Natuzz, ''al fine di coordinare un'azione sinergica delle istituzioni nella gestione della crisi aziendale.Continuano oggi gli scioperi:Jesce 2 (Santeramo) dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00;Graviscella (Altamura) dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00;Centrale Ps dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00;Centro Logistico La Martella dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00.Gli scioperi sono finalizzati a difendere la produzione del Mobile imbottito nel territorio murgiano.