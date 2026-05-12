Presidio davanti alla Natuzzi
Presidio davanti alla Natuzzi
Scuola e Lavoro

Natuzzi: respinta proposta di cassa integrazione all’80 per cento

Si è svolta una riunione nel Ministero del lavoro

Altamura - martedì 12 maggio 2026 15.36
Oggi si è svolto un incontro presso il Ministero del Lavoro per l'istanza di modifica CIGS presentata dall'azienda Natuzzi SpA circa l'aumento della percentuale di uso della cassa integrazione e il mancato anticipo dell'integrazione salariale, i rappresentanti aziendali hanno confermato la necessità di aumentare la cassa integrazione fino all'80%. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha sottolineato la necessità di addivenire ad un accordo per mettere in sicurezza l'azienda. Le Regioni Puglia e Basilicata si sono dette disponibili a individuare strumenti di politiche attive del lavoro e formazione per lavoratori e lavoratrici in ammortizzatori sociali.

I sindacati hanno respinto con forza la suddetta impostazione aziendale e, come ribadito nel corso dell'audizione alla Camera dei Deputati presso la X Commissione Attività Produttive, chiesto garanzie circa il perimetro occupazionale, produttivo e degli stabilimenti della Natuzzi SpA nel territorio italiano, nell'ambito del tavolo permanente annunciato dal Ministro Urso per il 27 maggio p.v.

Il Ministero del Lavoro, considerata la notevole distanza tra le parti, ha chiesto la sospensione e il rinvio del tavolo odierno al 19 maggio p.v. invitando azienda e Sindacati a incontrarsi per individuare una soluzione che preveda una percentuale decisamente inferiore all'80% di cassa integrazione e contestualmente un concreto strumento di incentivazione volontaria all'esodo immediatamente esigibile da parte di lavoratori e lavoratrici.

Alla luce di quanto descritto, nei prossimi giorni i Sindacati svolgeranno assemblee informative davanti tutti gli stabilimenti e per valutare le eventuali nuove e più intense iniziative di mobilitazione nel caso in cui l'azienda dovesse rifiutare l'invito rivolto dai Ministeri presenti.
  • Gruppo Natuzzi
  • Lavoro
  • Ministero del lavoro
  • Sindacati
Altri contenuti a tema
Vertenza Natuzzi: giorni intensi per uscire dalla crisi Lavoro Vertenza Natuzzi: giorni intensi per uscire dalla crisi Situazione difficile. Incontri a Roma e Bari, consiglio comunale a Santeramo
Natuzzi: ministro Urso convoca vertice a Roma Natuzzi: ministro Urso convoca vertice a Roma Vanno avanti gli scioperi e le manifestazioni sindacali
Manifestazioni sindacali di protesta alla Natuzzi Manifestazioni sindacali di protesta alla Natuzzi Iniziata la mobilitazione contro il piano industriale
Natuzzi: assemblee e manifestazioni ad Altamura e Santeramo Natuzzi: assemblee e manifestazioni ad Altamura e Santeramo Partono le iniziative sindacali
Natuzzi: ora è scontro, i sindacati pronti alla mobilitazione Natuzzi: ora è scontro, i sindacati pronti alla mobilitazione "La nuova proposta è peggiorativa"
Mobile imbottito: Filca Cisl propone un patto per il lavoro Economia Mobile imbottito: Filca Cisl propone un patto per il lavoro La frammentazione è il punto debole del settore
Natuzzi: azienda e sindacati sono lontani da intesa Economia Natuzzi: azienda e sindacati sono lontani da intesa Il Ministero e la Regione sperano in ripresa del dialogo
Vertenza Natuzzi: a Roma nessun accordo Economia Vertenza Natuzzi: a Roma nessun accordo Restano distanti le posizioni di azienda e sindacati
Aumento Irpef per coprire il disavanzo nella sanità
12 maggio 2026 Aumento Irpef per coprire il disavanzo nella sanità
Un sì per la vita: Comune e Aido fanno squadra
11 maggio 2026 Un sì per la vita: Comune e Aido fanno squadra
Iscrizioni all'asilo nido comunale per prima infanzia (da 3 mesi a 3 anni)
11 maggio 2026 Iscrizioni all'asilo nido comunale per prima infanzia (da 3 mesi a 3 anni)
Guardia alta contro le truffe agli anziani
11 maggio 2026 Guardia alta contro le truffe agli anziani
Liste di attesa: va avanti il piano sperimentale
10 maggio 2026 Liste di attesa: va avanti il piano sperimentale
Social media nella nostra quotidianità
9 maggio 2026 Social media nella nostra quotidianità
Due convegni organizzati dalla Fidapa
9 maggio 2026 Due convegni organizzati dalla Fidapa
Memoria e cultura: ricordo dei martiri del 1799
9 maggio 2026 Memoria e cultura: ricordo dei martiri del 1799
Soccer Altamura: nei play-off sfida al Bitonto
8 maggio 2026 Soccer Altamura: nei play-off sfida al Bitonto
Disinfestazioni notturne oggi e il 22 maggio
8 maggio 2026 Disinfestazioni notturne oggi e il 22 maggio
Vannacci inaugura sede di Futuro nazionale ad Altamura
7 maggio 2026 Vannacci inaugura sede di Futuro nazionale ad Altamura
Altamura: i nuovi orari dei bus navetta per l'aeroporto di Bari
7 maggio 2026 Altamura: i nuovi orari dei bus navetta per l'aeroporto di Bari
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.