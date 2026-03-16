Vertenza Natuzzi: a Roma nessun accordo

Non c'è l'accordo tra Natuzzi e i sindacati. La lunga riunione di oggi al Ministero delle imprese e del made in Italy si è concluso senza il raggiungimento di un'intesa.Nonostante i vari tavoli che si sono riuniti prima a Bari, in Regione, e poi al Ministero, le parti restano lontane. La previsione degli esuberi e della dismissione degli stabilimenti di Jesce 2 Santeramo e di La Martella è rimasta nel piano industriale. I sindacati, invece, insistono per il rientro delle produzioni dall'estero (Romania).Cgil, Cisl e Uil "auspicano dialogo per internalizzazioni e tenuta perimetro industriale"."Il ciclo d'incontri si è concluso senza raggiungere alcun accordo", rende noto Cobas-Lp che "conferma la disponibilità al confronto con l'azienda, ma non può accettare soluzioni già individuate dall'azienda che sono basate solo su esternalizzazioni di produzioni e dismissioni di stabilimenti".Il piano industriale della Natuzzi è triennale, prevede investimenti in ricerca e innovazione, ma sull'occupazione deve fare i conti con una riduzione notevole delle commesse. Un calo provocato dallo scenario internazionale costellato da guerre e anche dai dazi negli Usa.