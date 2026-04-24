Disinfestazione notturna
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La città

Stanotte il primo intervento di disinfestazione

Come di consueto, le raccomandazioni ai cittadini

Altamura - venerdì 24 aprile 2026 9.09
Nell'ambito dei trattamenti di igiene pubblica, oggi, a partire dalle ore 23.30 e sino alle ore 5.30, è previsto il primo intervento di disinfestazione notturna sul territorio comunale.

Si rivolgono ai cittadini le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.
  • Disinfestazione notturna Altamura
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