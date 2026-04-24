Stanotte il primo intervento di disinfestazione

Nell'ambito dei trattamenti di igiene pubblica, oggi, a partire dalle ore 23.30 e sino alle ore 5.30, è previsto il primo intervento di disinfestazione notturna sul territorio comunale.Si rivolgono ai cittadini le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.