Soccer: Simaga
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Calcio a 5

Soccer Altamura: primo colpo di mercato parla francese

Arriva Founè Simaga che gioca in Nazionale

Altamura - sabato 25 luglio 2026
La Soccer Altamura mette a segno un importante colpo di mercato internazionale per il campionato di Serie A di Futsal Femminile. La società biancorossa comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della giocatrice francese Founè Simaga, pivot di grande qualità tecnica e perno della Nazionale della Francia. Un profilo di livello tra Calcio a 11 e Futsal.

Nata il 7 maggio 2002 a Noisy-le-Grand, nell'area metropolitana di Parigi, la ventiquattrenne francese approda nel massimo campionato italiano al culmine di un percorso di crescita completo e di alto profilo. Simaga ha iniziato la sua carriera nel calcio a 11, svolgendo tutta la trafila del settore giovanile fino ad approdare in prima squadra con la maglia della VGA Saint-Maur Women, storico club francese in cui ha affinato corsa, visione di gioco e intelligenza tattica.

La svolta della sua carriera è arrivata con il passaggio al calcio a 5 femminile: indossando la maglia dello Sporting Paris Femminile, Founé si è messa in luce come una delle giocatrici più talentuose e decisive del futsal transalpino grazie a spiccate doti tecniche e grande personalità sul rettangolo di gioco. Le prestazioni offerte nei campionati francesi le hanno spalancato le porte della Nazionale Francese di Futsal Femminile. Con la maglia dei Bleus, Simaga ha preso parte attiva a incontri internazionali storici, inclusa la partecipazione alle qualificazioni europee per la prima FIFA Futsal Women's World Cup, confermandosi giocatrice abituata a competere ad altissimi livelli.
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