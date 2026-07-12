Volley: iscrizione in A2 e altri nuovi arrivi

La PanBiscò Leonessa Volley può ufficialmente guardare alla nuova stagione. Il club biancoarancio ha completato l'iter di iscrizione e parteciperà, per il secondo anno consecutivo, al campionato nazionale di Serie A2 2026/2027. Un traguardo che conferma la crescita della società altamurana e la sua presenza ormai consolidata nel panorama della pallavolo italiana.La società biancoarancio ha voluto condividere la soddisfazione per il traguardo raggiunto attraverso una nota ufficiale, sottolineando come la partecipazione per il secondo anno consecutivo alla Serie A2 rappresenti "non solo un successo societario, ma la continuazione di una bellissima favola sportiva che appartiene a tutta la comunità".Un percorso che la PanBiscò Leonessa ha voluto dedicare agli altamurani, ai tifosi e ai partner commerciali che hanno sostenuto il progetto, contribuendo alla crescita di una realtà ormai protagonista nel panorama nazionale. La conferma, infatti, permetterà ancora una volta ad Altamura di essere il palcoscenico del grande volley, portando il nome della città in giro per l'Italia e regalando nuove emozioni al pubblico del Pala Baldassarra.Definita l'iscrizione al campionato, la PanBiscò Leonessa Volley ha iniziato a costruire la squadra che affronterà la stagione 2026/2027, con una campagna acquisti che ha portato ad Altamura diversi profili di grande interesse.L'ultimo tassello in ordine cronologico è stato quello di Emanuela Agbortabi, centrale che ha completato definitivamente il reparto delle centrali e chiuso il roster delle quattordici leonesse a disposizione per il prossimo campionato. Prima di lei, la società aveva annunciato l'arrivo dell'opposta Dezirett Madan Rosales e di Ashley Adubea, opposta italiana classe 2003 considerata tra i profili più interessanti e di prospettiva del panorama pallavolistico nazionale.Grande attenzione anche alle giovani promesse: è arrivata Nicole Mastrangelo, schiacciatrice classe 2007 fresca campionessa d'Italia Under 18 con il Casal de Pazzi e figlia d'arte, mentre dal settore giovanile di alto livello della Savino Del Bene Scandicci è stata prelevata Alice Cacciatore, altra schiacciatrice giovanissima chiamata a proseguire il proprio percorso di crescita in biancoarancio.A completare il reparto delle schiacciatrici ci sarà anche Eva Svobodová, classe 1997, reduce da una stagione da protagonista in Francia dove si è laureata top scorer del campionato con 502 punti e con un'esperienza internazionale maturata anche in Volleyball Nations League. Nel reparto centrali, invece, oltre ad Agbortabi, la società ha puntato su Lea Orlandi, classe 2006, talento veneto già protagonista nonostante la giovane età, con due promozioni in A1 e due scudetti giovanili nel proprio palmarès.A guidare il gruppo ci sarà ancora una volta mister Dell'Anna, confermato sulla panchina della PanBiscò Leonessa dopo l'ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione, come già anticipato dallo stesso tecnico nella nostra intervista rilasciata poco prima della conclusione del campionato.Con una rosa ormai definita e un mix di esperienza, talento e giovani prospetti, la PanBiscò Leonessa Volley si prepara ad affrontare la nuova stagione di Serie A2 con grande entusiasmo e ambizione. Ora la parola passerà al campo, con le quattordici leonesse pronte a difendere i colori biancoarancio e a regalare nuove emozioni ai tifosi del Pala Baldassarra.