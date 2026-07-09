Misure regionali a favore del terzo settore

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità il disegno di legge "Agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo Settore. Modifica all'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7", completando l'iter istituzionale avviato con l'approvazione in Giunta regionale e successivamente approfondito in Commissione consiliare competente. Il provvedimento garantisce la continuità dell'esenzione IRAP, limitatamente alle attività non commerciali, anche agli enti già qualificati come ONLUS che stanno perfezionando l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).Inoltre sono stati pubblicati due avvisi: oltre 4 milioni di euro per sostenere il Terzo Settore pugliese e rafforzare un modello di welfare fondato sulla partecipazione, sull'inclusione e sull'innovazione sociale con "Puglia Energie Sociali" e "Puglia EnergieNET". Le due misure rappresentano un investimento integrato sul capitale sociale della Puglia: da un lato il sostegno alle progettualità degli Enti del Terzo Settore, dall'altro il rafforzamento delle reti associative, chiamate ad accompagnarne la crescita organizzativa, la diffusione delle competenze e la capacità di innovazione."Con questi due strumenti rafforziamo un modello di welfare che mette al centro le comunità, la partecipazione e la capacità di costruire reti. Abbiamo scelto di sostenere contemporaneamente le progettualità degli Enti del Terzo Settore e le reti associative che ne accompagnano lo sviluppo, perché crediamo che la crescita sociale passi dalla collaborazione, dalla condivisione delle competenze e dalla capacità di innovare. È una visione che valorizza il protagonismo del volontariato e dell'associazionismo e riconosce nel Terzo Settore un motore fondamentale di inclusione, solidarietà e coesione territoriale. Con "Puglia Energie Sociali" e "Puglia EnergieNET" investiamo nelle persone, nelle organizzazioni e nelle relazioni che rendono più forti le nostre comunità", ha dichiarato l'assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili.Con una dotazione finanziaria di 4.013.238 euro, "Puglia Energie Sociali" sostiene Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS, con sede legale o operativa in Puglia. L'Avviso finanzia progetti dedicati al contrasto delle povertà e delle disuguaglianze, alla promozione della salute e dell'educazione inclusiva, alla parità di genere, alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione culturale dei territori, alla cittadinanza attiva, alla promozione della "restanza" nei piccoli comuni e allo sport sociale e inclusivo. Particolare attenzione sarà riservata alle iniziative capaci di produrre un impatto sociale concreto, promuovere la collaborazione tra soggetti pubblici e privati – come enti locali, organizzazioni sindacali, cooperative sociali e realtà del sistema imprenditoriale – e costruire partenariati territoriali orientati alla partecipazione, alla cura dei beni comuni e alla valorizzazione delle risorse locali. Ogni progetto potrà beneficiare di un contributo regionale fino a 30 mila euro, pari al 90% del costo complessivo. Il restante 10% dovrà essere garantito dai soggetti proponenti, mentre un eventuale cofinanziamento superiore alla soglia minima costituirà elemento premiale nella valutazione. Le candidature potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 16 luglio 2026 alle ore 12.00 del 10 settembre 2026 attraverso la piattaforma telematica "Bandi PugliaSociale" disponibile all'indirizzo web: bandi.pugliasociale.regione.puglia.itAccanto al sostegno diretto ai progetti degli Enti del Terzo Settore, l'assessorato al Welfare della Regione Puglia rafforza anche il sistema di accompagnamento e supporto agli ETS attraverso "Puglia EnergieNET". L'intervento si inserisce in un investimento complessivo di 300 mila euro destinato al rafforzamento delle reti associative e dei servizi di accompagnamento al Terzo Settore pugliese. Di queste risorse, 270 mila euro costituiscono la dotazione finanziaria dell'avviso "Puglia EnergieNET", rivolto alle articolazioni regionali delle Reti Associative Nazionali iscritte al RUNTS con sede legale in Puglia, mentre i restanti 30 mila euro sono destinati al Centro di Servizio per il Volontariato (CSV). L'obiettivo è consolidare la capacità organizzativa e progettuale degli Enti del Terzo Settore e rafforzare le connessioni tra le realtà che operano sui territori. Ciascun progetto potrà beneficiare di un contributo massimo di 30 mila euro e dovrà essere realizzato entro dodici mesi. Le due misure sono tra loro alternative: i soggetti che presenteranno domanda nell'ambito di "Puglia Energie Sociali" non potranno candidarsi anche a "Puglia EnergieNET", e viceversa. Le candidature per "Puglia EnergieNET" potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 16 luglio 2026 alle ore 12.00 del 10 settembre 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pugliaenergienet.regione@pec.rupar.puglia.it.