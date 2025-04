Primo via libera alla legge sul terzo settore

Primo via libera alla legge regionale sul terzo settore. Approvato all'unanimità in III Commissione consiliare lo schema di disegno di legge "Disposizioni in materia di promozione dell'attività degli enti del Terzo Settore". Il testo approvato, con almeno 5 firme di consiglieri che già lo hanno sottoscritto, sarà presumibilmente discusso e approvato nel prossimo consiglio regionale.La legge si inserisce in un contesto di profonda riflessione sul ruolo della sussidiarietà e della solidarietà nella costruzione delle politiche pubbliche: due principi cardine che strutturano l'architettura del welfare regionale pugliese, improntato alla collaborazione tra istituzioni e società civile organizzata. Con oltre 10.163 enti del Terzo Settore attivi in Puglia, il no profit si conferma una forza sociale essenziale per il benessere collettivo.Di questi:* 5.240 enti risultano iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) per trasmigrazione, di cui* 1.911 Organizzazioni di Volontariato (ODV)* 2.496 Associazioni di Promozione Sociale (APS)* 2.966 sono nuove iscrizioni al RUNTS, così suddivise:* 616 ODV* 1.870 APS* 20 enti filantropici* 4 società di mutuo soccorso* 456 altri enti del Terzo Settore* A questi si aggiungono 1.957 imprese sociali.Un enorme patrimonio che opera nei settori della cultura, dell'assistenza, dello sport, della protezione civile, dell'istruzione, della sanità, della cooperazione internazionale, della coesione sociale e dello sviluppo economico.Il disegno di legge, che ora si avvia verso l'approvazione definitiva in Consiglio regionale, si fonda su un'impostazione di fiducia e corresponsabilità, nel segno della solidarietà e della coesione sociale.