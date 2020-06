Street art, la Puglia prima in Italia

È stata approvata dal Consiglio regionale, in via definitiva, la proposta di legge recante "Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art". La Puglia è la prima regione italiana a varare una legge in tal senso.La legge individua le azioni di sostegno della Regione, con la previsione di contributi da assegnare attraverso specifici avvisi annuali, a favore di enti pubblici che promuovano iniziative di realizzazione, valorizzazione e diffusione della "Street Art", riservando particolare attenzione alle amministrazioni pubbliche che sapranno avviare percorsi partecipativi nella individuazione degli interventi da realizzare o che assicureranno una elevata qualità delle proposte in termini di valenza sociale e artistica del messaggio veicolato dall'opera da realizzare. Inoltre prevede che i Comuni redigano un elenco degli spazi, pubblici o privati, disponibili nel proprio territorio al fine di destinarli a interventi di Street Art. Stabilisce, inoltre, che la Regione istituisca un premio annuale "Best Street ArtWork" attribuito alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio pugliese.L'anno scorso è stata già avviata una misura sperimentale e innovativa a cui risposero 91 pubbliche amministrazioni tra Comuni, Province, scuole e università. Tra tutte le domande, furono individuati i primi 11 interventi, quelli "immediatamente cantierabili", poi effettivamente realizzati con le risorse del bilancio autonomo regionale a disposizione (150mila euro).La proposta di legge è stata sottoscritta dai consiglieri regionali Enzo Colonna e Sabino Zinni. "Sono molto soddisfatto - afferma Colonna - anche perché si tratta del primo organico intervento normativo in Italia, agile ed essenziale, incentrato sul sostegno a questa forma di arte urbana e collettiva, che ha rappresentato e rappresenta l'innesco per attivare energie vitali e positive, soprattutto dei più giovani, con un interesse crescente da parte di un pubblico sempre più vasto, soprattutto se elaborate ed accompagnate da processi di partecipazione e di coinvolgimento dal basso.Si tratta di una strategia che per impostazione, partecipazione, entità delle risorse pone la Puglia all'avanguardia - aggiunge - nel panorama nazionale sul tema dell'arte urbana. A nessun livello si rinvengono, infatti, precedenti analoghi ad una iniziativa così organica e diffusa, come quella pugliese, finalizzata alla promozione e al sostegno di forme artistiche ed espressive che si sono rivelate capaci di determinare significativi impatti – sociali, culturali, artistici, urbani e anche turistici – nei territori e anche di contribuire a rigenerare luoghi e beni pubblici".Su questa traccia, peraltro, sta operando anche il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che di recente ha avviato uno specifico programma finalizzato ad alla prima ricognizione, nel territorio nazionale, delle opere di Street Art, Muralismo e Graffiti.