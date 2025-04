Il pittore Lanteri espone al Fuorisalone a Milano

Tra gli eventi del "Fuorisalone" nello showroom allestito e promosso dalla "Nankgang Furniture Association" in via Tortona 35 a Milano , dall'8 al 13 aprile '25, sarà visitabile anche la sintesi artistica del pittore torinese Alberto Lanteri che da diversi mesi vive ad Altamura.Lo "Sguardo ad oriente" dell'artista piemontese che ha scelto la Puglia, ed Altamura in particolare quale luogo in cui vivere, vuole essere un ponte artistico e culturale tra due territori distanti solo geograficamente ma decisamente vicini dal tema paleontologico dei "Dinosauri" che caratterizza la regione cinese dello Jiangxi tanto quanto Altamura e il tacco della penisola italiana. Il legame si rafforza oltremodo mettendo in connessione il distretto produttivo di Nangkang con le eccellenze Murgiane, considerate un autentico riferimento del Made in Italy. I momenti al "Fuorisalone" saranno fucina di contaminazione ed intese che guardano al futuro esattamente come lo "Sguardo ad Oriente" proposto dal Maestro Alberto Lanteri.