Tra arte e musica si conclude scambio giovanile europeo

è il terzo appuntamento della rassegna di street culture Wallride Festival5, che si tiene oggiAgorateca - biblioteca di comunità (via Stefano Lorusso 1).chiude il progetto di scambio giovanile coordinatodal titolo, che ha l'obiettivo di far riflettere la cittadinanza e i 30 giovani provenienti da Spagna, Francia, Lituania, Serbia e Italia, sul tema delle disuguaglianze sociali attraverso l'esplorazione della cultura hip hop e le sue discipline, in particolar modo attraverso dei workshop di breaking, djing e writing. I formatori del progetto, oltre agli youth worker dell'associazione Link, anche gli artisti Donato Lorusso e Stefano Slyma.La cultura hip-hop ha sempre avuto un forte legame con iledÈ nata come una sottocultura, è cresciuta nei sobborghi delle città industrializzate, come voce per le persone "senza voce". Risultato di progetto è la realizzazione di una jam finale, che ha dato vita all'L'evento prevedeil tutto animato dai giovani partecipanti. La creatività, la musica e l'energia dei giovani altamurani ed europei in questo modo si mixeranno, dando vita ad un evento di, di crescita e di arricchimento importantissimo per la città di Altamura.è il terzo appuntamento del ricco calendario d'eventi previsto dalIl Wallride Festival è fra i più importanti festival di arte contemporanea del sud Italia. Per la quinta edizione, torna cone per la prima volta nella storia della città, anche a. Protagonista indiscussa della rassegna èin tutte le sue forme: street art, musica, graffiti, freestyle, breakdance, rap freestyle, djing, bouldering, parkour, e tutti gli artisti coinvolti dai musicisti, agli skaters e ai writers. Fulcro dell'organizzazione è, supportata da un(anche minorenni), che hanno permesso al Festival di crescere sempre di più, colmando in parte il gap culturale verso la street art presente sul territorio.