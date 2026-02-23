Locandina
Locandina
Eventi e cultura

Le musiche di Lavigna eseguite in concerto al Teatro Petruzzelli

Il compositore altamurano fu maestro di Giuseppe Verdi

Altamura - lunedì 23 febbraio 2026 19.41
Sabato, al Teatro Petruzzelli, è stato eseguito un concerto straordinario dell'Orchestra e del Coro del Teatro, diretti dal maestro Sesto Quatrini, con solista la top star della lirica mondiale Eleonora Buratto. Maestro del Coro Marco Medved.

Il concerto si è aperto con la prima esecuzione in tempi moderni della "Sinfonia in Do" di Vincenzo Lavigna, in occasione dei 250 anni dalla nascita del compositore altamurano che fu maestro di Giuseppe Verdi. Un omaggio fortemente voluto dal maestro Nazzareno Carusi, sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli, nel solco della volontà di valorizzare i grandi compositori pugliesi che hanno profondamente segnato la storia della musica mondiale.

Il soprano Eleonora Buratto ha interpretato alcune tra le scene liriche e le arie d'opera più suggestive della storia del melodramma. Il libretto di sala ha previsto musiche di Gaetano Donizetti: «M'odi…ah m'odi…Era desso il figlio mio», Rondò finale di Lucrezia dall'opera "Lucrezia Borgia", Sinfonia dall'opera "Roberto Devereux", «E Sara in questi orribili momenti… Quel sangue versato», Scena finale di Elisabetta dall'opera "Roberto Devereux". Di Giuseppe Verdi: Preludio dall'opera "Aida" «Ritorna vincitor», Scena di Aida, dall'opera "Aida", «Patria oppressa» dall'opera "Macbeth", «Tu che le vanità», Scena di Elisabetta, dall'opera "Don Carlo", «Fuoco di gioia», dall'opera "Otello".

Vincenzo Lavigna, nato ad Altamura nel 1776 e morto a Milano nel 1834, è stato il primo maestro privato di Giuseppe Verdi che ebbe sempre grande ammirazione per il suo maestro.
  • Concerto
  • Musica
Altri contenuti a tema
Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse” Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse” Uno spettacolo voluto dal Rotary Club di Altamura e Gravina
In lutto il mondo delle steet band La città In lutto il mondo delle steet band Oggi i funerali di Nicola Castellaneta, fondatore della Euroband
Tre spettacoli musicali per la rassegna estiva Tre spettacoli musicali per la rassegna estiva Altamura in festival verso la conclusione
Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso Musica: un premio dedicato ad Ezio Bosso Iniziativa della Regione per ricordare l'artista
Musica: Vitiana canta le emozioni del distacco Giovani Musica: Vitiana canta le emozioni del distacco Con il brano Antartide
Giovane cantante altamurana premiata a Bologna Giovani Giovane cantante altamurana premiata a Bologna Borsa di studio per Elena Cozzo. Suona anche il piano
Musica: Saverio Mercadante nella storia del Conservatorio di Napoli Musica: Saverio Mercadante nella storia del Conservatorio di Napoli Un concerto a Sant'Agnello, nella penisola Sorrentina
Al teatro Mercadante “Concerto meditazione” Al teatro Mercadante “Concerto meditazione” Esibizione del coro della Diocesi “Non lasciatevi rubare la speranza”, in ricordo di papa Francesco le parole del vescovo, Mons. Giuseppe Russo
Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio
23 febbraio 2026 Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio
Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2
23 febbraio 2026 Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2
Soccer Altamura: vittoria in rimonta
23 febbraio 2026 Soccer Altamura: vittoria in rimonta
Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
22 febbraio 2026 Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB
22 febbraio 2026 Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB
Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa
22 febbraio 2026 Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa
Team Altamura sfida il Benevento capolista
21 febbraio 2026 Team Altamura sfida il Benevento capolista
Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze
21 febbraio 2026 Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze
Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela
20 febbraio 2026 Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
20 febbraio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga
20 febbraio 2026 Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga
Mobile imbottito: riparte confronto tra Natuzzi e sindacati
19 febbraio 2026 Mobile imbottito: riparte confronto tra Natuzzi e sindacati
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.