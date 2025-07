Musica: Saverio Mercadante nella storia del Conservatorio di Napoli

Mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 21.00 nel Comune di Sant'Agnello (Napoli), l'associazione "La buona musica" di Pozzuoli organizza un altro concerto del progetto "1826 Alla riscoperta del mito" sulla scuola compositiva napoletana da Mercadante ai giorni nostri, per i 200 anni del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli (Mercadante ne fu a lungo direttore, per 30 anni). Al Largo Annunziata Rione Angri di Sant' Agnello, si terrà il concerto "Omaggio a Saverio Mercadante" con brani composti in Penisola Sorrentina nel 1848.Il soprano Mariagrazia De Luca e il baritono Carmine Monaco D'Ambrosia eseguiranno brani rari di Saverio Mercadante accompagnati al Pianoforte dal M° Giovanni Rea. In programma sono previsti sia brani tratti dalle opere del compositore altamurano di origine, che brani da camera, assieme ad alcuni brani pianistici, tra i quali in prima mondiale il brano Il Riposo, di recente trovato nella Biblioteca del Conservatorio statale di musica Cesare Pollini di Padova."Il concerto - si legge in un comunicato - è organizzato dall'Associazione La Buona Musica con il Comitato Festival Mercadantiano di Napoli, presieduto dall'ultimo discendente della figlia Ismalia di Mercadante, Francesco Saverio Rodriguez, ha il sostegno del Comune di Sant'Agnello nella persona del Sindaco Antonino Coppola e dell'Assessore alla Cultura Marcello Aversa, il patrocinio gratuito del Comune di Altamura nella persona del Sindaco Vitantonio Petronella e del Vice Sindaco Assessore alla Cultura Angela Miglionico, la collaborazione dell'Associazione culturale Le Muse di Meta di Sorrento e dell'Associazione Cultura Identità di Altamura, referente Carlo Moramarco. Il concerto rientra nella rassegna "R estate Sintonizzati" III edizione del Comune di Sant'Agnello ed è ad ingresso gratuito".Il percorso del progetto prevede inoltre la pubblicazione di numerose composizioni inedite di musicisti che hanno studiato al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli fin dal 1826, che hanno valorizzato il buon nome della scuola napoletana barocca.Lo scorso autunno, hanno presentato ed eseguito presso l'Istituto Italiano per gli studi Filosofici Palazzo Serra di Cassano, composizioni inedite di Pietro Platania, Achille Longo, Antonio Savasta e, presso il Teatro Cimarosa di Aversa brani della misconosciuta compositrice napoletana Adele del Noce e in passato di Gilda Ruta, unica allieva di Mercadante e del Padre Michele. Seguiranno per la collana I Tesori della Scuola Musicale Napoletana, che saranno pubblicati per l'editore "La scuola di Pitagora", brani di Mario Persico, Nicola d'Arienzo, Camillo de Nardis, Antonio Pannain, Giuseppe Galloni e Franco Caracciolo.Nella foto di archivio il pianoforte di Mercadante