Cortometraggio su Mercadante in programmazione al cinema

Regia: Gerry Ciccimarra

Prodotto da: Amaranta Frame

Produttore esecutivo: Francesco Mangiatordi

Soggetto e sceneggiatura: Gerry Ciccimarra, Cristian Masi

Direttore della fotografia: Michele Masiello

Scenografia e location scouting: Maria Cappiello

Assistenti scenografia: Vincenzo Capurso, Chiara Storsillo, Cecilia Stacca

Montaggio: Gerry Ciccimarra, Fabrizio Caponio, Cristian Masi

Operatori di camera: Michele Masiello, Rocco Allegretti

Organizzatore generale: Roberta Ugenti

Coordinatore di produzione: Davide Stolfa

Aiuto regia: Cinzia Clemente, Cristian Masi

Assistente alla regia: Federica Brunetti

Direttore casting: Cinzia Clemente

Audio in presa diretta e foley: Mattia Catalano

Audio mix e master: Francesco Perrone

Macchinista: Vincenzo Olive

Trucco: Giusy La Torre

Parrucco: Gianni Cirrottola

Costumi: AlGraMà, Angela Carlucci

Assistente ai costumi: Maria Terrone

Effetti visivi: Michele Simone

Color correction e grading: Michele Masiello

Consulenza storica: Giuseppe Pupillo, Bianca Tragni, Giacinto Moramarco, Domenico Denora

Consulenza musicale: Alfredo Cornacchia, Giovanni Mugnuolo

Calligrafo: Gianmatteo Moramarco

Fotografia di scena e backstage: Elena Ciccimarra

Scuderie e carrozze: Scuderia Impero dei fratelli Servedio

Repliche armi: Rosa di Jericho, Vitangelo Ruggieri

Tipografia: Michele Castellano

Titolista: Riccardo Balena

Da oggi è in programmazione al multicinema teatro Mangiatordi il cortometraggio "Mercadante", dedicato al compositore altamurano Saverio Mercadante. Il lavoro è diretto da Gerry Ciccimarra che si è avvalso di numerose collaborazioni soprattutto locali.Un omaggio cinematografico a Saverio Mercadante - La casa di produzione Amaranta Frame, con il patrocinio del Comune di Altamura e in collaborazione con ProLoco Altamura, Obiettivo Successo e AlGraMà, presenta il cortometraggio "Mercadante". Diretto da Gerry Ciccimarra e realizzato sotto la produzione esecutiva di Francesco Mangiatordi, il film ripercorre gli esordi del celebre musicista e compositore altamurano Saverio Mercadante, ripercorrendo i suoi esordi sullo sfondo dell' Altamura del 1799 fino alla composizione dell'illustre Inno a Sant'Irene, dedicato alla città e alla sua santa patrona.L'opera è stata presentata ufficialmente lo scorso 7 gennaio 2025 al Multicinema Teatro Mangiatordi, durante un evento organizzato dall'associazione culturale Kuzco Lab. La serata ha celebrato arte, musica e storia, con l'esecuzione dal vivo di brani di Saverio Mercadante interpretati dal maestro Alfredo Luigi Cornacchia, dal soprano Annunziata Loporcaro e dalla flautista Natalia Bonello.L'allestimento scenografico e la mostra correlati all'evento sono stati curati dalla scenografa Maria Cappiello, coadiuvata dal suo team (Chiara Storsillo, Cecilia Stacca e Vincenzo Capurso) che hanno esposto bozzetti e schizzi di scenografia e character design. Tra gli elementi più suggestivi figuravano la carrozza delle Scuderie Impero dei fratelli Servedio, utilizzata nelle scene del cortometraggio, e i meravigliosi costumi realizzati da AlGraMà e Marcello Vitale. Nel corso della serata sono intervenuti il Presidente della Pro Loco Altamura APS Pietro Colonna che ha sottolineato l'importanza della promozione del territorio e il Presidente dell'ABMC di Altamura Giuseppe Pupillo che ha illustrato con dovizia di particolari il contesto storico in cui si inserisce la figura di Mercadante utile ad avere una visione più chiara e completa del cortometraggio.Di seguito i principali crediti artistici e tecnici del cortometraggio: