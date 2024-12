Dieci anni dalla rinascita del Teatro Mercadante

11 dicembre 2014 - 11 dicembre 2024. Dieci anni sono trascorsi dall'inaugurazione ufficiale del Teatro Mercadante di Altamura, con un concerto dell'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta dal maestro Riccardo Muti . Un grande evento, di quelli che restano negli annali. Un anniversario importante che stasera verrà celebrato con una serata, organizzata da La Nuova Murgia e da IlTag, in cui sono previste una conferenza e alcune esibizioni di musica, teatro, danza. Ingresso libero. Il programma della serata in locandina."Gli anni della rinascita": questo è il tema dell'iniziativa in cui si parlerà di questi anni il "Mercadante" è stato il fulcro della vita culturale e artistica ed è stato anche il "palcoscenico" per le principali iniziative economiche, sociali e politiche.Il "Mercadante" è un teatro storico, la cui fondazione iniziò nel 1895, nel centenario della nascita dell'illustre concittadino Saverio Mercadante che legò il suo nome di musicista a Napoli ed ebbe grandi onori nei principali teatri d'Europa. Il consiglio comunale dell'epoca destinò un suolo che, a quei tempi, era classificato come immondezzaio ma non ebbe questa funzione. Diventò infatti il luogo in cui sorse il fiore all'occhiello della città. Quel teatro che, dopo un oblio di 25 anni, nei primi anni 2000 venne rilevato da una cordata di imprenditori. Il "Mercadante" ha una caratteristica che lo rende "raro": il mecenatismo. Infatti è stato restaurato ed è gestito dai privati che, orgogliosamente, proseguono in questo impegno.