"Natale in musica" al Teatro Mercadante

Il Comune di Altamura organizza la rassegna musicale "Altamura Natale 2022 in musica", in collaborazione con il Teatro Mercadante. Sette concerti a dicembre, ad ingresso gratuito, previa prenotazione. Si comincia stasera con "Generazioni a confronto", spettacolo che vede sul palcoscenico prestigioso del "Mercadante" l'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, diretta da Francesco Zingariello, e il giovane violoncellista Clemente Zingariello. Il calendario si chiuderà il 23 dicembre con l'Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari."Visto il riscontro positivo della stagione dedicata a Saverio Mercadante dello scorso anno - dichiara la sindaca di Altamura Rosa Melodia - l'Amministrazione Comunale ha voluto rinnovare la pregevole collaborazione con il Teatro Mercadante, autentico fulcro di vita sociale e culturale, e per questo ha voluto organizzare sette serate con interpreti e orchestre che riscalderanno i nostri cuori, emozionandoci. Sono particolarmente lieta che questo programma abbia preso forma in modo così mirabile, con una qualità artistica molto elevata".La direzione artistica è curata dal maestro Leonardo Colafelice, giovane pianista altamurano e già affermato in teatri della scena nazionale e internazionale.Orari: apertura porte 20.30; inizio spettacolo 21.00.Tutti gli appuntamenti sono ad accesso gratuito, con obbligo di prenotazione (https://www.eventbrite.com/o/comune-di-altamura-35079518683).Nel primo spettacolo, quello di stasera, il titolo si riferisce alla presenza sul palcoscenico di Francesco e Clemente Zingariello, padre (tenore e direttore d'orchestra) e figlio (violoncellista di 17 anni).