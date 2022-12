"Natale in musica" al Teatro Mercadante: il programma dal 2 al 23 dicembre

Il Comune di Altamura organizza la rassegna "Altamura Natale 2022 in musica", in collaborazione con il Teatro Mercadante. Sette concerti a dicembre, ad ingresso gratuito, previa prenotazione on line (https://www.eventbrite.com/o/comune-di-altamura-35079518683). Orari: apertura porte 20.30; inizio spettacolo 21.00.Venerdì 2 DICEMBRE 2022GENERAZIONI A CONFRONTOOrchestra Sinfonica 131 della BasilicataFrancesco Zingariello direttoreClemente Zingariello violoncelloProgramma:F. Mendelssohn-Bartholdy: Ouverture da "Le Ebridi"P.I. Tchaikovsky - Variazioni su un Tema Rococò op. 33 per violoncello e orchestraG. Puccini - Intermezzo da "Manon Lescaut "; E lucevan le stelle da "La Tosca"J. Offenbach - Barcarola da "Les Contes d'Hoffmann"P. Sorozábal - No puede ser da "La tabernera del puerto"C.A. Bixio: Parlami d'amore MariùR. Leoncavallo: MattinataIl concerto inaugurale della rassegna natalizia è affidato all'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, una realtà da poco costituita ma già in grande attività. Un concerto denominato "Generazioni a confronto" proprio perché a dirigere l'orchestra e ad esibirsi come solisti ci saranno rispettivamente Francesco Zingariello e suo figlio Clemente, giovane violoncellista diciassettenne che si sta facendo conoscere in Italia e all'estero, anche grazie alla vittoria di diversi prestigiosi concorsi. Nella seconda parte della serata Francesco Zingariello, accompagnato dall'orchestra, accosterà al ruolo di direttore quello di tenore.Domenica 4 DICEMBRE 2022CANTO D'AMOREAlfredo Cornacchia pianoforteGiovanna Sapone voceAngela Lomurno voceProgrammaF. P. Tosti: "Malía", "Non t'amo più", "Sogno", "A vucchella"S. Mercadante: "Ah che nel dirti addio", "Lungi da te ben mio"G. Fauré: "Après un rêve"G. Puccini: "Quando m'en vo", "O mio babbino caro"C. Gounod: "Je veux vivre"C. Guastavino: "La rosa y el sauce "A. Catalani: "Ebben, n'andrò lontana"P. A. Yon: "Gesù Bambino"A. Ch. Adam: "Cantique de Noel"Il secondo concerto sarà affidato a musicisti del territorio: Alfredo Cornacchia, direttore d'orchestra, compositore, organista, in questo concerto in veste di pianista, accompagnerà le voci di Giovanna Sapone e Angela Lomurno. Durante la serata le due soliste si alterneranno o duetteranno eseguendo brani di grande bellezza.Mercoledì 7 DICEMBRE 2022PIANO HITSMaurizio Baglini pianoforteMercoledì 14 DICEMBRE 2022SINFONIE DA OSCAROmaggio al compositore Dario Marianelli - Premio Oscar e vincitore del Golden Globe per le sue colonne sonoreCon: Orchestra della Magna GreciaMaurizio Lomartire direttore,Barnaby Brown aulos,Angela Annese pianoforte,Francesco Palazzo fisarmonica,Ospite d'eccezione il compositore Dario MarianelliMercoledì 21 DICEMBRE 2022DA MOZART A MORRICONEQuintetto "Villa Lobos"Prime Parti solistiche della Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.Carlo Romano oboeAlberto Barletta flautoEnrico Maria Baroni clarinettoEttore Bongiovanni cornoAndrea Corsi fagottoGiovedì 22 DICEMBRE 2022VIAGGIO NEL ROMANTICISMOGiuseppe Gibboni violino - Premio Paganini 2021Leonardo Colafelice pianoforteVenerdì 23 DICEMBRE 2022CONCERTO DI NATALEOrchestra Sinfonica della Città Metropolitana di BariCoproduzione con Traetta Opera Festival di BitontoComposizioni e arrangiamenti originali Vittorio PasqualeMaurizio Pellegrini voce recitante,Cataldo Caputo tenoreVito Clemente direttore