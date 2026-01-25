Teatro a scuola con la fiaba dell'inclusione ErLupo Mario e Cappuccetto Rosso

Inizia oggi il progetto "Teatro a Scuola – Erlupo Mario e Cappuccetto Rosso", promosso da A.Ma.R.A.M. APS, che porterà nelle scuole del territorio un percorso educativo fondato su teatro, inclusione e partecipazione attiva, con particolare attenzione agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.Il progetto nasce dalla fiaba "Erlupo Mario e Cappuccetto Rosso", una storia pensata per accompagnare i bambini in un percorso di crescita emotiva e relazionale, affrontando con delicatezza temi quali fragilità, coraggio, amicizia e accettazione delle diversità. Attraverso letture animate, laboratori teatrali ed esercizi espressivi, ogni alunno è coinvolto in un'esperienza educativa inclusiva, in cui nessuno resta escluso.Il programma prevede cinque incontri in presenza per ciascun istituto scolastico, accompagnati da attività di continuità svolte in classe, con un percorso che conduce progressivamente alla rappresentazione finale a scuola, aperta alla comunità scolastica. Il progetto si svilupperà nel periodo gennaio–giugno 2026.Il progetto "Teatro a Scuola" coinvolge:I.C. Hero Paradiso – San Giovanni Bosco – Santeramo in ColleI.C. D'Assisi – Netti – Santeramo in Colle2° Circolo Didattico " Garibaldi"– AltamuraI.C. F. Cifarelli – L. Santarella – Battisti – CoratoI.C. Pietro Mennea – BarlettaI.C. SG Bosco – Benedetto XIII – Poggiorsini – Gravina in PugliaAttraverso il teatro, gli studenti sviluppano empatia, capacità relazionali, ascolto, cooperazione e autostima, imparando a valorizzare le differenze come risorsa e a costruire insieme un'esperienza condivisa.Il progetto è realizzato con il contributo dell'Ufficio del Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia, dei Diritti delle Persone sottoposte a Misure Restrittive della Libertà Personale e dei Diritti delle Persone con Disabilità, con il sostegno del Antonio Giampietro, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, a conferma dell'attenzione istituzionale verso iniziative educative e culturali che promuovono inclusione, tutela e pari opportunità."Teatro a Scuola – Erlupo Mario e Cappuccetto Rosso" rappresenta un'importante occasione per portare educazione, cultura e valori sociali direttamente tra i banchi di scuola, rafforzando il dialogo tra istituzioni, scuola e territorio.