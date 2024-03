Ad Altamura i giochi dell'inclusione

Domani (16 marzo), a partire dalle 9.30, è in programma al palasport "Piccinni" il service Lions "GiochiAMO senza Barriere: la festa dell'inclusione". L'iniziativa, ideata nel 2017 dal Lions Club "Puglia Champions", ha l'obiettivo di favorire attraverso lo sport e il divertimento, l'inclusione sociale delle persone con disabilità con il coinvolgimento di associazioni sportive e sociali del territorio, scuole ed enti locali.È una grande festa dello sport e dell'inclusione che rappresenta un appuntamento irrinunciabile in cui le diversità diventano un punto di forza e di ricchezza, per dar modo ad ognuno di regalare agli altri qualcosa di se stesso. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Altamura, dalla Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva Delle Fonti, dal CONI Puglia e dal Comitato Regionale Paralimpico.Protagoniste le scuole, le associazioni del terzo settore e le associazioni sportive.