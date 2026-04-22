Storia e cultura
Nel limite del confine: torna la festa dell'archeologia Lamascaveje
giovedì 23 aprile 2026 fino a domenica 3 maggio Evento in corso
IV edizione di LAMASCAVEJE La festa dell'Archeologia, Nel limite del confine, a cura dell'associazione teatrale Lo scrigno di Pandora. Nella Masseria Jesce di Altamura in altri luoghi a Matera e Gravina.
Dal 23 al 26 aprile e dall'1 al 3 maggio "Nel limite del confine", un segno indelebile, una linea orizzontale tra i popoli e le genti, come fosse l'incontro materico di paesaggi territori e storie. Una festa che rappresenta un momento per riflettere su temi che riguardano l'archeologia, il paesaggio archeologico e gli itinerari umani che si percorrono lungo la Murgia. Rapiti dall'animo poetico che l'eco della storia ci lascia lungo il cammino del divenire, ci accingiamo a vivere questa primavera. Itinerari e paesaggi, poeti e camminatori sono le parole che guideranno gli ospiti verso la scoperta della storia e dell'archeologia che risiede nella memoria non dimenticata. Le giornate saranno caratterizzate da incontri di studio, dibattiti, passeggiate, sono previste diverse tappe e cammini, fra Altamura, Matera, Gravina.
Si potrà partecipare e condividerete un'esperienza sensoriale che si fonde con le voci della Murgia. La morfologia di Murgia Catena a forma di Balenottero ci invita a scendere per ascendere, verso la Lucania, Madre Terra di argilla ricoperta, è il canto delle sirene. In queste centralità regna la salvaguardia dei nostri Paesaggi. Una millenaria storia di rocce intrisa dei segni delle genti che l'hanno attraversata, lungo i percorsi in cui trova dimora la bellezza dei nostri luoghi. E dopo tempo nuvole piogge rivide la follia dell'amore lenire le attese.
PROGRAMMA DI 7 GIORNI
𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟑 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐋𝐄𝐓𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐏𝐎𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀
Istituto "Nervi Galilei"
Antonio Munno (poeta contadino)
Marco Giannini Caterpillar (poeta performer)
Guido Celli (poeta performer)
Serena Gatti (poetessa performer)
Donato Emar Laborante (cantastorie)
ALTAMURA
𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟒 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐀
Presentazione LAMASCAVEJE Festa dell'Archeologia 2026
IV Edizione – Nel limite del confine
Sala Consiliare Comune di Altamura
Vitantonio Petronella (Sindaco Comune di Altamura)
Giovanni Buonamassa (dirigente architetto Comune di Altamura)
Silvia Miglietta (assessora alle Politiche Culturali Regione Puglia)
Francesco Paolicelli (assessore Agricoltura Regione Puglia)
Francesca Romana Paolillo (Soprintendente SABAP per la città metropolitana di Bari)
Ebe Princigalli (direttrice del Museo Archeologico di Altamura)
Caterina Annese (funzionario archeologa SABAP)
Mara Carcavallo (funzionario architetto SABAP)
Pierfranco Bruni (scrittore poeta antropologo)
Archeologi della ETHRA scrl, Taranto
L'archeologia preventiva ad Altamura: il contesto funerario di via S. Ronchetti
Francesco Cuteri (archeologo Istituto Centrale Patrimonio Immateriale)
Franco Laiso (professore latino greco già sindaco di Gravina in Puglia)
Gianfranco Lionetti (maestro dei luoghi)
Suzana Glavaš (comparatista poeta italo croata)
Alessandro Scillitani (regista camminatore documentarista musicista)
Federico Cornacchia (regista poeta)
Emma Capurso (archeologa)
Luisa Spadola (archeologa)
Antonio Munno (poeta contadino)
Serena Gatti (poetessa performer)
Marco Giannini Caterpillar (poeta scrittore attore)
Guido Celli (poeta performer)
Donato Emar Laborante (Direttore Artistico Masseria Jesce Teatro della Memoria)
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 – 𝐑𝐈𝐅𝐋𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐎𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀
Suzana Glavaš
Entro i limiti e i confini di un autoesilio: tra esperienza e poesia
Modera: Emma Capurso
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎
Teatro in Scena
"DISERZIONI 8"
Marco Giannini Caterpillar (poeta performer)
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟓 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊
Visita al Villaggio Rupestre San Nicola all'Ofra
con Francesco Calderoni (Guida Ambientale)
e Gianfranco Lionetti
MATERA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎 – 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎
Il Cantico dell'Amore – sui passi di Francesco dalla parola al mistero
di e con Pierfranco Bruni
Modera: Emma Capurso – Suzana Glavaš
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎
Serena Gatti
NOMADE – per una deriva in versi
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟔 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟑𝟎 / 𝟏𝟑:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊
HUMILITATE – Circumnavigazione Murgia Catena da Masseria Jesce
con Francesco Calderoni (Guida Ambientale)
e Gianfranco Lionetti
MASSERIA JESCE – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
MASSERIA JESCE – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎
Guido Celli
LE VIE DELL'ERRARE
edizioni Terre Blu
CINE TEATRO GERARDO GUERRIERI – MATERA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎 – 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀
Prima proiezione nazionale
LA ZATTERA DI PIETRA 2 – tra archeologia poesia canto arte
un'idea di Donato Emar Laborante
un film di Alessandro Scillitani
riprese di Federico Cornacchia e Alessandro Scillitani
CINE TEATRO GERARDO GUERRIERI – MATERA
𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊
Grotta Curtolirizzi – Regio Tratturo
con Francesco Calderoni (Guida Ambientale)
e Gianfranco Lionetti
JAZZO CORTE CICERO – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
JAZZO CORTE CICERO – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎
ESERCIZI PER SCOMPARIRE
di e con Amalia Franco
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟑𝟎 – 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐀 𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀𝐓𝐀
Itinerario archeologico per famiglie
con Raffaella Iannetti (Guida Turistica)
GRAVINA IN PUGLIA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟎𝟎 – 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎
Viaggio con un topolino impertinente – dal Mesozoico alla Preistoria
Autore: Cosimo Forina
Illustrazioni: Nicole Serino
Presenta: Raffaella Iannetti
BIBLIOTECA LA CASA DEL FUORILEGGE – GRAVINA IN PUGLIA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
STORIE, BIRRA E CULTURA – GRAVINA IN PUGLIA
𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟑 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊
Gravina di Gravina in Puglia e area archeologica Botromagno
con Francesco Calderoni (Guida Ambientale)
e Gianfranco Lionetti
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
GRAVINA IN PUGLIA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎
ESERCIZI PER SCOMPARIRE
di e con Amalia Franco
Officine Culturali "Peppino Impastato"
GRAVINA IN PUGLIA BA
Dal 23 al 26 aprile e dall'1 al 3 maggio "Nel limite del confine", un segno indelebile, una linea orizzontale tra i popoli e le genti, come fosse l'incontro materico di paesaggi territori e storie. Una festa che rappresenta un momento per riflettere su temi che riguardano l'archeologia, il paesaggio archeologico e gli itinerari umani che si percorrono lungo la Murgia. Rapiti dall'animo poetico che l'eco della storia ci lascia lungo il cammino del divenire, ci accingiamo a vivere questa primavera. Itinerari e paesaggi, poeti e camminatori sono le parole che guideranno gli ospiti verso la scoperta della storia e dell'archeologia che risiede nella memoria non dimenticata. Le giornate saranno caratterizzate da incontri di studio, dibattiti, passeggiate, sono previste diverse tappe e cammini, fra Altamura, Matera, Gravina.
Si potrà partecipare e condividerete un'esperienza sensoriale che si fonde con le voci della Murgia. La morfologia di Murgia Catena a forma di Balenottero ci invita a scendere per ascendere, verso la Lucania, Madre Terra di argilla ricoperta, è il canto delle sirene. In queste centralità regna la salvaguardia dei nostri Paesaggi. Una millenaria storia di rocce intrisa dei segni delle genti che l'hanno attraversata, lungo i percorsi in cui trova dimora la bellezza dei nostri luoghi. E dopo tempo nuvole piogge rivide la follia dell'amore lenire le attese.
PROGRAMMA DI 7 GIORNI
𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟑 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐋𝐄𝐓𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐏𝐎𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀
Istituto "Nervi Galilei"
Antonio Munno (poeta contadino)
Marco Giannini Caterpillar (poeta performer)
Guido Celli (poeta performer)
Serena Gatti (poetessa performer)
Donato Emar Laborante (cantastorie)
ALTAMURA
𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟒 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐀
Presentazione LAMASCAVEJE Festa dell'Archeologia 2026
IV Edizione – Nel limite del confine
Sala Consiliare Comune di Altamura
Vitantonio Petronella (Sindaco Comune di Altamura)
Giovanni Buonamassa (dirigente architetto Comune di Altamura)
Silvia Miglietta (assessora alle Politiche Culturali Regione Puglia)
Francesco Paolicelli (assessore Agricoltura Regione Puglia)
Francesca Romana Paolillo (Soprintendente SABAP per la città metropolitana di Bari)
Ebe Princigalli (direttrice del Museo Archeologico di Altamura)
Caterina Annese (funzionario archeologa SABAP)
Mara Carcavallo (funzionario architetto SABAP)
Pierfranco Bruni (scrittore poeta antropologo)
Archeologi della ETHRA scrl, Taranto
L'archeologia preventiva ad Altamura: il contesto funerario di via S. Ronchetti
Francesco Cuteri (archeologo Istituto Centrale Patrimonio Immateriale)
Franco Laiso (professore latino greco già sindaco di Gravina in Puglia)
Gianfranco Lionetti (maestro dei luoghi)
Suzana Glavaš (comparatista poeta italo croata)
Alessandro Scillitani (regista camminatore documentarista musicista)
Federico Cornacchia (regista poeta)
Emma Capurso (archeologa)
Luisa Spadola (archeologa)
Antonio Munno (poeta contadino)
Serena Gatti (poetessa performer)
Marco Giannini Caterpillar (poeta scrittore attore)
Guido Celli (poeta performer)
Donato Emar Laborante (Direttore Artistico Masseria Jesce Teatro della Memoria)
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 – 𝐑𝐈𝐅𝐋𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐎𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀
Suzana Glavaš
Entro i limiti e i confini di un autoesilio: tra esperienza e poesia
Modera: Emma Capurso
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎
Teatro in Scena
"DISERZIONI 8"
Marco Giannini Caterpillar (poeta performer)
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟓 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊
Visita al Villaggio Rupestre San Nicola all'Ofra
con Francesco Calderoni (Guida Ambientale)
e Gianfranco Lionetti
MATERA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎 – 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎
Il Cantico dell'Amore – sui passi di Francesco dalla parola al mistero
di e con Pierfranco Bruni
Modera: Emma Capurso – Suzana Glavaš
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎
Serena Gatti
NOMADE – per una deriva in versi
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟔 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟑𝟎 / 𝟏𝟑:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊
HUMILITATE – Circumnavigazione Murgia Catena da Masseria Jesce
con Francesco Calderoni (Guida Ambientale)
e Gianfranco Lionetti
MASSERIA JESCE – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
MASSERIA JESCE – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎
Guido Celli
LE VIE DELL'ERRARE
edizioni Terre Blu
CINE TEATRO GERARDO GUERRIERI – MATERA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎 – 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀
Prima proiezione nazionale
LA ZATTERA DI PIETRA 2 – tra archeologia poesia canto arte
un'idea di Donato Emar Laborante
un film di Alessandro Scillitani
riprese di Federico Cornacchia e Alessandro Scillitani
CINE TEATRO GERARDO GUERRIERI – MATERA
𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊
Grotta Curtolirizzi – Regio Tratturo
con Francesco Calderoni (Guida Ambientale)
e Gianfranco Lionetti
JAZZO CORTE CICERO – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
JAZZO CORTE CICERO – ALTAMURA
𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎
ESERCIZI PER SCOMPARIRE
di e con Amalia Franco
DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA
𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟑𝟎 – 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐀 𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀𝐓𝐀
Itinerario archeologico per famiglie
con Raffaella Iannetti (Guida Turistica)
GRAVINA IN PUGLIA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟎𝟎 – 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎
Viaggio con un topolino impertinente – dal Mesozoico alla Preistoria
Autore: Cosimo Forina
Illustrazioni: Nicole Serino
Presenta: Raffaella Iannetti
BIBLIOTECA LA CASA DEL FUORILEGGE – GRAVINA IN PUGLIA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
STORIE, BIRRA E CULTURA – GRAVINA IN PUGLIA
𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟑 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊
Gravina di Gravina in Puglia e area archeologica Botromagno
con Francesco Calderoni (Guida Ambientale)
e Gianfranco Lionetti
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢
GRAVINA IN PUGLIA
𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎
ESERCIZI PER SCOMPARIRE
di e con Amalia Franco
Officine Culturali "Peppino Impastato"
GRAVINA IN PUGLIA BA