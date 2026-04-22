Nel limite del confine: torna la festa dell'archeologia Lamascaveje

IV edizione di LAMASCAVEJE La festa dell'Archeologia, Nel limite del confine, a cura dell'associazione teatrale Lo scrigno di Pandora. Nella Masseria Jesce di Altamura in altri luoghi a Matera e Gravina.Dal 23 al 26 aprile e dall'1 al 3 maggio "Nel limite del confine", un segno indelebile, una linea orizzontale tra i popoli e le genti, come fosse l'incontro materico di paesaggi territori e storie. Una festa che rappresenta un momento per riflettere su temi che riguardano l'archeologia, il paesaggio archeologico e gli itinerari umani che si percorrono lungo la Murgia. Rapiti dall'animo poetico che l'eco della storia ci lascia lungo il cammino del divenire, ci accingiamo a vivere questa primavera. Itinerari e paesaggi, poeti e camminatori sono le parole che guideranno gli ospiti verso la scoperta della storia e dell'archeologia che risiede nella memoria non dimenticata. Le giornate saranno caratterizzate da incontri di studio, dibattiti, passeggiate, sono previste diverse tappe e cammini, fra Altamura, Matera, Gravina.Si potrà partecipare e condividerete un'esperienza sensoriale che si fonde con le voci della Murgia. La morfologia di Murgia Catena a forma di Balenottero ci invita a scendere per ascendere, verso la Lucania, Madre Terra di argilla ricoperta, è il canto delle sirene. In queste centralità regna la salvaguardia dei nostri Paesaggi. Una millenaria storia di rocce intrisa dei segni delle genti che l'hanno attraversata, lungo i percorsi in cui trova dimora la bellezza dei nostri luoghi. E dopo tempo nuvole piogge rivide la follia dell'amore lenire le attese.PROGRAMMA DI 7 GIORNI𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟑 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐋𝐄𝐓𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐏𝐎𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀Istituto "Nervi Galilei"Antonio Munno (poeta contadino)Marco Giannini Caterpillar (poeta performer)Guido Celli (poeta performer)Serena Gatti (poetessa performer)Donato Emar Laborante (cantastorie)ALTAMURA𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟒 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐀Presentazione LAMASCAVEJE Festa dell'Archeologia 2026IV Edizione – Nel limite del confineSala Consiliare Comune di AltamuraVitantonio Petronella (Sindaco Comune di Altamura)Giovanni Buonamassa (dirigente architetto Comune di Altamura)Silvia Miglietta (assessora alle Politiche Culturali Regione Puglia)Francesco Paolicelli (assessore Agricoltura Regione Puglia)Francesca Romana Paolillo (Soprintendente SABAP per la città metropolitana di Bari)Ebe Princigalli (direttrice del Museo Archeologico di Altamura)Caterina Annese (funzionario archeologa SABAP)Mara Carcavallo (funzionario architetto SABAP)Pierfranco Bruni (scrittore poeta antropologo)Archeologi della ETHRA scrl, TarantoL'archeologia preventiva ad Altamura: il contesto funerario di via S. RonchettiFrancesco Cuteri (archeologo Istituto Centrale Patrimonio Immateriale)Franco Laiso (professore latino greco già sindaco di Gravina in Puglia)Gianfranco Lionetti (maestro dei luoghi)Suzana Glavaš (comparatista poeta italo croata)Alessandro Scillitani (regista camminatore documentarista musicista)Federico Cornacchia (regista poeta)Emma Capurso (archeologa)Luisa Spadola (archeologa)Antonio Munno (poeta contadino)Serena Gatti (poetessa performer)Marco Giannini Caterpillar (poeta scrittore attore)Guido Celli (poeta performer)Donato Emar Laborante (Direttore Artistico Masseria Jesce Teatro della Memoria)𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 – 𝐑𝐈𝐅𝐋𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐎𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀Suzana GlavašEntro i limiti e i confini di un autoesilio: tra esperienza e poesiaModera: Emma CapursoDIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎Teatro in Scena"DISERZIONI 8"Marco Giannini Caterpillar (poeta performer)DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟓 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊Visita al Villaggio Rupestre San Nicola all'Ofracon Francesco Calderoni (Guida Ambientale)e Gianfranco LionettiMATERA𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎 – 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎Il Cantico dell'Amore – sui passi di Francesco dalla parola al misterodi e con Pierfranco BruniModera: Emma Capurso – Suzana GlavašDIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎Serena GattiNOMADE – per una deriva in versiDIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟔 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟑𝟎 / 𝟏𝟑:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊HUMILITATE – Circumnavigazione Murgia Catena da Masseria Jescecon Francesco Calderoni (Guida Ambientale)e Gianfranco LionettiMASSERIA JESCE – ALTAMURA𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢MASSERIA JESCE – ALTAMURA𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎Guido CelliLE VIE DELL'ERRAREedizioni Terre BluCINE TEATRO GERARDO GUERRIERI – MATERA𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎 – 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀Prima proiezione nazionaleLA ZATTERA DI PIETRA 2 – tra archeologia poesia canto arteun'idea di Donato Emar Laboranteun film di Alessandro Scillitaniriprese di Federico Cornacchia e Alessandro ScillitaniCINE TEATRO GERARDO GUERRIERI – MATERA𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊Grotta Curtolirizzi – Regio Tratturocon Francesco Calderoni (Guida Ambientale)e Gianfranco LionettiJAZZO CORTE CICERO – ALTAMURA𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢JAZZO CORTE CICERO – ALTAMURA𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎ESERCIZI PER SCOMPARIREdi e con Amalia FrancoDIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟑𝟎 – 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐀 𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀𝐓𝐀Itinerario archeologico per famigliecon Raffaella Iannetti (Guida Turistica)GRAVINA IN PUGLIA𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟏:𝟎𝟎 – 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎Viaggio con un topolino impertinente – dal Mesozoico alla PreistoriaAutore: Cosimo ForinaIllustrazioni: Nicole SerinoPresenta: Raffaella IannettiBIBLIOTECA LA CASA DEL FUORILEGGE – GRAVINA IN PUGLIA𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢STORIE, BIRRA E CULTURA – GRAVINA IN PUGLIA𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟑 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊Gravina di Gravina in Puglia e area archeologica Botromagnocon Francesco Calderoni (Guida Ambientale)e Gianfranco Lionetti𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢GRAVINA IN PUGLIA𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎ESERCIZI PER SCOMPARIREdi e con Amalia FrancoOfficine Culturali "Peppino Impastato"GRAVINA IN PUGLIA BA