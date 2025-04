Festa dell'archeologia fa tappa ad Altamura

Oggi (Masseria Jesce, ore 17) e domani (sala consiliare, ore 9.30) fa tappa ad Altamura la sua terza edizione "Lamascaveje", la festa dell'archeologia organizzata dall'associazione teatrale "Lo Scrigno di Pandora". Una festa che rappresenta un momento per riflettere su temi che riguardano l'archeologia, il paesaggio archeologico e gli itinerari umani che caratterizzano la Murgia. "Rapiti dall'animo poetico che l'eco della storia ci lascia lungo il cammino del divenire, ci accingiamo a vivere questa primavera", spiegano gli organizzatori.Il festival si è già tenuto a Santeramo e Matera e si sposterà anche a Ginosa e Atella (Potenza). Fino al 27 aprile. Itinerari, paesaggi e visioni sono le parole che guideranno gli ospiti verso la scoperta della storia e della ricchezza che risiede nella memoria non dimenticata. Una millenaria storia di roccia in cui la bellezza dei luoghi si è intrisa dei segni delle genti che l'hanno attraversata, lungo i percorsi in cui trova dimora la morfologica dei nostri luoghi. Le giornate saranno caratterizzate da incontri di studio, dibattiti, passeggiate, sono previste diverse tappe e cammini, fra Santeramo in Colle, Altamura, Matera, Ginosa, Atella.Quest'anno è stato scelto di allargare l'orizzonte conoscitivo, la Murgia guarderà il Vulture e si perderanno nella loro millenaria storia, come un dono ricevuto ritorniamo ai racconti dei paesaggi perduti. Si potrà partecipare e condividerete un'esperienza sensoriale che si fonde con le voci della Murgia. Info ai numeri 340.1671065 e 338.9336599.Nelle locandine i programmi di oggi e domani.